Freitagsspiele: Gütersloh siegt souverän, zwei Spiele laufen noch

Anders als deren Pendant aus der 2. Bundesliga, ist Fortuna Düsseldorf U23 gut drauf. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Der FC Gütersloh beendet seinen sieglosen Lauf mit einem komfortablen 3:0-Erfolg gegen den VfL Sportfreunde Lotte. Niklas Frese glänzte derweil mit einem Doppelpack.

Zwei Spiele sind noch live: Der SC Paderborn II führt knapp mit 1:0 beim Bonner SC, während in Düsseldorf noch keine Tore gefallen sind. 20 Minuten sind noch zu absolvieren.