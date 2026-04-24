Freitagsspiele: Gütersloh siegt souverän, zwei Spiele laufen noch

Der FC Gütersloh beendet seinen sieglosen Lauf mit einem komfortablen 3:0-Erfolg gegen den VfL Sportfreunde Lotte. Niklas Frese glänzte derweil mit einem Doppelpack.
Zwei Spiele sind noch live: Der SC Paderborn II führt knapp mit 1:0 beim Bonner SC, während in Düsseldorf noch keine Tore gefallen sind. 20 Minuten sind noch zu absolvieren.
Nach drei sieglosen Partien in Serie konnte der FC Gütersloh wieder feiern. Im Duell mit dem VfL Sportfreunde Lotte brachte Niklas Frese die Hausherren in der 43. Minute nach einer schönen Kombination in Führung. Im zweiten Abschnitt legte der 20-Jährige mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf (60.). Für den Angreifer waren es die beiden ersten Saisontore. Das 3:0 und die damit eingehende Entscheidung brachte Luis Frieling (69.). Der FC erobert somit zunächst den fünften Rang.
32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
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