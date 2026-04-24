 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Freitagsspiele: Fortunas Zwote schaut nicht nur aufs eigene Spiel

In der Regionalliga West stehen gleich drei Freitagsspiele an.

von Markus Becker · Heute, 18:37 Uhr · 0 Leser
Anders als deren Pendant aus der 2. Bundesliga, ist Fortuna Düsseldorf U23 gut drauf.
Anders als deren Pendant aus der 2. Bundesliga, ist Fortuna Düsseldorf U23 gut drauf. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Es ist schon ein kurioses Szenario. Während die U23 von Fortuna Düsseldorf gegen die Sportfreunde Siegen um Punkte kämpft, liegt die sportliche Zukunft gänzlich in den Händen der Profi-Mannschaft, die parallel gegen Dynamo Dresden alles in die Waagschale werfen wird. So kann Fortunas Zwote den eigenen Aufwärtstrend gegen die Sigerländer mit einem möglichen vierten Sieg in Folge bestätigen. In der Endabrechnung wäre dies aber reine Makulatur, sollte die 2. Bundesliga nicht entsprechend mitspielen.

In den beiden Freitagsspielen dürfte es auch in erster Linie um Prestige gehen. So kann der FC Gütersloh die drei Spiele andauernde Durststrecke gegen die Sportfreunde Lotte beenden. Der Bonner SC kann seinen Platz mit einem Sieg gegen den SC Paderborn II weiter zementieren.

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Liveticker: FC Gütersloh - Sportfreunde Lotte

Heute, 19:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
0
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Liveticker: Bonner SC - SC Paderborn II

Heute, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
0

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Liveticker: RW Oberhausen - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

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Liveticker: 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

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Liveticker: VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 27.04.2026, 16:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
16:00live

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Liveticker: SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00

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Liveticker: Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

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