Freitagsspiele: Fortunas Zwote schaut nicht nur aufs eigene Spiel

Es ist schon ein kurioses Szenario. Während die U23 von Fortuna Düsseldorf gegen die Sportfreunde Siegen um Punkte kämpft, liegt die sportliche Zukunft gänzlich in den Händen der Profi-Mannschaft, die parallel gegen Dynamo Dresden alles in die Waagschale werfen wird. So kann Fortunas Zwote den eigenen Aufwärtstrend gegen die Sigerländer mit einem möglichen vierten Sieg in Folge bestätigen. In der Endabrechnung wäre dies aber reine Makulatur, sollte die 2. Bundesliga nicht entsprechend mitspielen.
In den beiden Freitagsspielen dürfte es auch in erster Linie um Prestige gehen. So kann der FC Gütersloh die drei Spiele andauernde Durststrecke gegen die Sportfreunde Lotte beenden. Der Bonner SC kann seinen Platz mit einem Sieg gegen den SC Paderborn II weiter zementieren.
32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
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