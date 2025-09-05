Freitagsspiel in Kleve wird zur Nagelprobe für den VfB 03 Hilden

Drei Partien, ein Punkt: Die Bilanz der Oberliga-Fußballer des VfB Hilden ist bislang überraschend mager. Auch in der vergangenen Saison taten sich die Hildener in den ersten Wochen sehr schwer und erreichten ihren Tiefpunkt in der Tabelle am fünften Spieltag, als sie durch das 1:1 gegen den damaligen Vorletzten TSV Meerbusch auf Rang acht abrutschten. Acht Punkte standen da auf dem Konto. Eine Ausbeute, an der das Team von Tim Schneider mit Siegen über den 1. FC Kleve und eben jenem TSV auch in dieser Spielzeit noch kratzen kann. Ein gewaltiger Satz in der noch eng getakteten Tabelle wäre wohl der Lohn. Allerdings bleibt der Schatten, seit langem wieder einmal auf einem Abstiegsrang in der Oberliga zu stehen, während die Hildener in der vergangenen Saison durchweg einen einstelligen Tabellenplatz belegten – und Rang acht der absolute Ausrutscher war.
Die Ursachenforschung fällt schwer. Fest steht, dass Chefcoach Schneider nach dem Abschied erfahrener Spieler wie zum Beispiel Peter Schmetz oder Len Heinson vor allem in der Abwehr einen Umbruch meistern muss. Dazu nahm sich der junge Vater und Kapitän Fabian zur Linden, die zentrale Kraft in der Defensivabteilung, in den vergangenen Wochen eine Auszeit. „Zwölf Gegentore in drei Meisterschaftsspielen, das spricht auch für sich“, bestätigt Maximilian Wagener, der aktuell als stellvertretender Mannschaftsführer die Binde trägt. Mit Blick auf die neue Arbeitsverteilung in der Abwehr stellt der 30-Jährige fest: „Wir schaffen es bisher nicht, die Leute in diese Rolle reinzubekommen.“
Überhaupt kann von einem Lauf aktuell nicht die Rede sein. Die 4:5-Niederlage im Derby gegen Ratingen 04/19 war auch mental ein Rückschlag, der verschossene Elfmeter von Pascal Weber sowie der späte Treffer des BW Dingden zum 3:3 in der Nachspielzeit ein weiterer Dämpfer. Und der Sonntagsschuss des Schonnebeckers Moritz Isensee zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung des Vizemeisters auf der Anlage an der Hoffeldstraße nervte ebenfalls. „Es ist ja nicht immer fehlendes Spielglück“, sagt Wagener und erklärt: „Es läuft nicht für uns und da ist sicher auch die Breite des Kaders ein Thema. Aktuell haben wir nicht mehr so den Ersatz zur Verfügung. Kurzfristige Absagen zum Ende der Vorbereitung, die man verkraften muss. Das macht sich halt bemerkbar.“ Während Calvin Mockschan überraschend noch zur SSVg Velbert wechselte und damit seine Regionalliga-Chance wahrnahm, steht hinter der Personalie Shadrak Dombe noch ein Fragezeichen. „Der Spieler will weg, hat aber einen Arbeitsvertrag bei uns“, erläutert Toni Molina auf Nachfrage. Mehr will der Sportliche Leiter des VfB 03 zum Thema jedoch nicht sagen: „Das übersteigt meine Kompetenz.“ Vergangenen Sonntag stand Dombe jedenfalls nicht im Hildener Kader. Der 21-Jährige absolvierte seit der Saison 2023/24 immerhin 45 Oberliga-Partien für den VfB 03, erzielte dabei acht Tore und kam auf drei Assists – momentan sieht es aber eher nicht nach weiteren Einsätzen im Hildener Trikot aus. Anscheinend geht es nur noch um die formale Gestaltung des Abschieds.
Für Dominick Wasilewski (Kreuzbandriss) ist die Saison gelaufen. Luis Ortmann (Schulteroperation) befindet sich noch in der Reha, die Ausfallzeit von Simon Metz (Schambeinentzündung) ist ungewiss. Fabian zur Linden wird erst in ein oder zwei Wochen wieder eingreifen. Die Personallage bleibt also angespannt, und gerade jetzt fehlt ein solider Unterbau. Zwar revidierte der Vorstand seine im Mai getroffene Entscheidung, die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen, doch als Folge löste sich das Team in seiner bewährten Struktur auf – und damit war ein Mega-Umbruch notwendig. Aktuell steht die Reserve mit null Punkten am Ende der Landesliga-Tabelle.
Ausgerechnet jetzt geht es zum 1. FC Kleve, der für seine Heimstärke bekannt ist. Immerhin trainierten die Hildener in dieser Woche zur Vorbereitung auf den Naturrasen zweimal am Bandsbusch. Und Max Wagener gibt die Marschrichtung vor: „Wir müssen die Fehler abstellen, im gesamten Verbund besser verteidigen. Nach vorne sind wir immer gefährlich. Ich bin überzeugt, dass wir das auch in Kleve schaffen. Wir müssen den Kampf annehmen, dürfen nichts Besonderes machen, sondern die einfachen Dinge. Wenn wir über den Punkt gehen, können wir den Bock umstoßen.“
Tim Schneider geht die wichtige Begegnung ebenfalls positiv an. „Die Stimmung ist gut. Alle sind motiviert und ziehen an einem Strang. Kleve wird kein einfaches Spiel, denn wir treffen auf eine eingeschworene Truppe mit einem sehr guten Trainer. Aber wir wollen anfangen zu punkten – darum geht es an diesem Freitag“, unterstreicht der Chefcoach. Anpfiff ist um 20 Uhr im Bresserberg-Stadion.