Freitagsspiel in Kleve wird zur Nagelprobe für den VfB 03 Hilden

Ausgerechnet jetzt geht es zum 1. FC Kleve, der für seine Heimstärke bekannt ist. Immerhin trainierten die Hildener in dieser Woche zur Vorbereitung auf den Naturrasen zweimal am Bandsbusch. Und Max Wagener gibt die Marschrichtung vor: „Wir müssen die Fehler abstellen, im gesamten Verbund besser verteidigen. Nach vorne sind wir immer gefährlich. Ich bin überzeugt, dass wir das auch in Kleve schaffen. Wir müssen den Kampf annehmen, dürfen nichts Besonderes machen, sondern die einfachen Dinge. Wenn wir über den Punkt gehen, können wir den Bock umstoßen.“

Tim Schneider geht die wichtige Begegnung ebenfalls positiv an. „Die Stimmung ist gut. Alle sind motiviert und ziehen an einem Strang. Kleve wird kein einfaches Spiel, denn wir treffen auf eine eingeschworene Truppe mit einem sehr guten Trainer. Aber wir wollen anfangen zu punkten – darum geht es an diesem Freitag“, unterstreicht der Chefcoach. Anpfiff ist um 20 Uhr im Bresserberg-Stadion.