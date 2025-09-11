



Der FC Grünthal hat letzten Freitag in der Kreisliga ein Ausrufezeichen gesetzt

Der FC Grünthal hat letzten Freitagabend in der Kreisliga ein Ausrufezeichen gesetzt: Mit einem verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den seit 18 Monaten in Pflichtspielen ungeschlagenen SV Oberbergkirchen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Mario Sinicki nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch den ersten Heimdreier der Saison – bejubelt von einer lautstarken Heimkulisse an der Unterreiter Sportanlage.

Bereits nach wenigen Sekunden hätte Grünthal in Führung gehen können: Nach einer einstudierten Anstoßfinte tauchte Maxi Pfenninger frei vor Gästetorwart Manuel Glasl auf, scheiterte jedoch am stark reagierenden Ex-Regionalliga-Keeper. Glasl zeigte sich in der Anfangsphase mehrfach als sicherer Rückhalt seines Teams – besonders in der 8. Minute, als ein Verteidiger der Gäste den Ball leichtfertig vertändelte und erneut Pfenninger alleine auf das Tor zulief. Doch Glasl blieb lange stehen und fischte dem Angreifer den Ball in höchster Not vom Fuß.

Der FC Grünthal ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter mutig nach vorne. Eine scharf getretene Ecke von Anton Manhart verpasste Matthias Huber nur knapp. In der 15. Minute fiel dann der verdiente Führungstreffer: Jonas Grunder setzte Fabian Karl stark in Szene, dessen maßgenaue Flanke fand am zweiten Pfosten den Kopf von Pfenninger, der den Ball per Bilderbuch-Kopfball unhaltbar ins linke Kreuzeck wuchtete – 1:0 für den FCG.

Nach dem Führungstor schaltete Grünthal etwas zurück und ließ den bis dahin harmlosen Aufsteiger besser ins Spiel kommen. Die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste führte prompt zum Ausgleich: In der 30. Minute verwertete Thomas Göller eine präzise Flanke von Tobias Huber per Kopf aus sechs Metern mit einem satten Aufsetzer zum 1:1 – ein Treffer aus dem sprichwörtlichen Nichts.

Grünthal erhöhte daraufhin erneut den Druck und drängte auf die Führung. Zunächst scheiterte Michael Hochrinner im Getümmel nach einer Ecke an der vielbeinigen Gästeabwehr (32.), ehe Pfenninger in der 36. Minute nach einem weiteren Eckball aus rund sechs Metern zum Abschluss kam – erneut war Glasl mit einer starken Fußabwehr zur Stelle und rettete das Unentschieden in die Pause.

Mit einem aus Sicht der Gäste schmeichelhaften 1:1 ging es in die Kabinen – zur Freude der vielen mitgereisten SV-Fans, aber unter dem Strich mit klaren Vorteilen für den FC Grünthal.

Die zweite Hälfte begann zerfahren – viele Ungenauigkeiten prägten die ersten Minuten auf beiden Seiten. Der tief aufgeweichte Platz in Unterreit, gezeichnet von den Regenfällen der letzten Tage, ließ kein flüssiges Spiel zu und machte es beiden Teams schwer, Struktur in ihre Aktionen zu bringen.

In der 59. Minute dann ein besonderer Moment – abseits des Balles:

Josef „Seppi“ Forstmeier feierte nach 293 Tagen Verletzungspause sein Comeback und wurde vom Grünthaler Anhang frenetisch begrüßt. Mit gewohntem Einsatz, kämpferischer Leidenschaft und kompromissloser Abwehrarbeit zeigte Forstmeier sofort, wie sehr er dem Team gefehlt hatte – jede gelungene Aktion wurde von den Rängen gefeiert.

Nur wenige Minuten später, in der 60. Minute, betrat auch Ahmed Sabic das Feld und feierte sein Pflichtspiel-Debüt in dieser Saison. Der Offensivspieler war zuvor zwei Wochen im Heimaturlaub in Bosnien und fügte sich sofort gut ein. Vom Platz gingen der starke Vorlagengeber Fabian Karl sowie der laufstarke Stefan Köbinger, die beide mit Einsatz und Spielintelligenz wichtige Impulse gesetzt hatten.

In der 70. Minute dann ein heikler Moment für die Hausherren: Michael Hochrinner, bereits mit Gelb verwarnt, ließ sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen. Zur Verwunderung der Gäste blieb der fällige Platzverweis jedoch aus – Glück für den FC Grünthal in dieser Szene.

Und kurz darauf durften die Heimfans wieder jubeln: In der 76. Minute war es Matthias Huber, der das Netz zappeln ließ. Nach Vorlage von Ahmed Sabic zog der dritte Kapitän aus gut 18 Metern ab. Der Schuss wurde noch abgefälscht, segelte unhaltbar über den chancenlosen Glasl hinweg und schlug zum 2:1 im Tor der Gäste ein – bereits Hubers vierter Saisontreffer.

Grünthal hatte nun endgültig Oberwasser – und legte nach: Nur fünf Minuten später die endgültige Entscheidung. Nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum bediente Pfenninger den mitgelaufenen Jonas Grunder, der überlegt zum 3:1 einschob. Der Torschütze riss die Arme hoch und jubelte gemeinsam mit der gesamten Mannschaft direkt vor der Fanfront – die Stimmung kochte.

In der Schlussphase warfen die Gäste aus Oberbergkirchen noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive des FCG hielt stand. Mit großem Einsatz verteidigten die Grünthaler den Vorsprung und ließen keine echte Torchance mehr zu. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab – die ersten drei Heimpunkte der Saison waren eingetütet.

Bereits am kommenden Dienstag, 9. September. um 19.30 Uhr geht es für den FC Grünthal in der Kreisliga weiter: Dann gastiert man beim Vorjahres-Relegationsteilnehmer SG Tüßling/Teising. Mit dem Rückenwind aus dem starken Heimauftritt will die Sinicki-Elf auch dort punkten.