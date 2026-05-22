Freitagsdrama in Hall, Oeffingen stürmt, Pleidelsheim taumelt

– Foto: Jacqueline Maier

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat der Freitagabend schon vor dem restlichen Wochenende tiefe Spuren in Tabelle und Köpfen hinterlassen. TSV Ilshofen rettete in letzter Sekunde einen Punkt, TSG Öhringen erledigte seine Pflicht souverän, TV Oeffingen setzte mit einem Auswärtssieg in Leonberg ein Ausrufezeichen und Sport-Union Neckarsulm schlug in einem wilden Spiel bei GSV Pleidelsheim eiskalt zu. Oben wächst der Druck im Fernduell von SKV Rutesheim und FV Löchgau, unten hat Pleidelsheim eine große Chance liegen lassen. Für SGM Krumme Ebene am Neckar brachte der Abend nur die nächste bittere Bestätigung einer schon verlorenen Saison.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

SSV Schwäbisch Hall schien lange auf dem Weg zu einem ganz wichtigen Heimsieg zu sein. Yannik Winker brachte die Gastgeber schon in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Mark Varga in der 30. Minute mit einem Eigentor auf 2:0 stellte. Doch TSV Ilshofen fand noch vor der Pause zurück: Maximilian Krieger verkürzte in der 42. Minute auf 2:1. Danach stemmte sich Schwäbisch Hall gegen den Ausgleich, verteidigte leidenschaftlich und roch schon den Sieg. Doch tief in der Nachspielzeit folgte der Nackenschlag: Leandro Mlinaric unterlief in der 90.+6 Minute ein Eigentor zum 2:2. Für Ilshofen war es ein später, wertvoller Punkt. Für Schwäbisch Hall fühlte sich dieses Remis wie eine Niederlage an.

---

Für die bereits abgestiegene SGM Krumme Ebene am Neckar wurde es der nächste Abend ohne Hoffnungsschimmer. TSG Öhringen stellte früh die Weichen auf Sieg, als Lorik Makolli bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Die Gäste kontrollierten die Partie und ließen wenig Zweifel daran, wer hier dringendere sportliche Ziele verfolgt. Noch vor der Pause erhöhte Erkan Odabasi in der 42. Minute auf 0:2. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte Luca Provvido in der 48. Minute das 0:3 nach. Öhringen blieb damit im oberen Verfolgerfeld und nutzte die Gelegenheit mit der nötigen Konsequenz. Für Krumme Ebene war es ein weiterer Abend, der nur noch das bittere Ende einer schweren Saison untermauerte. ---

Was für ein Auftritt von TV Oeffingen. Schon in der 7. Minute brachte Kevin Kloos die Gäste mit 1:0 in Führung. SV Leonberg/Eltingen antwortete zwar schnell durch Marco Seufert, der in der 14. Minute zum 1:1 traf, doch danach riss Oeffingen das Spiel immer mehr an sich. Maldin Ymeraj erzielte in der 41. Minute das 1:2 und stellte kurz nach der Pause in der 50. Minute auf 1:3. Spätestens damit war die Partie gekippt. Kevin Kloos traf in der 75. Minute erneut, ehe Emanuel Broos in der 79. Minute den Schlusspunkt zum 1:5 setzte. Oeffingen sprang damit auf 41 Punkte und setzte ein klares Signal im Kampf um ein sorgenfreies Saisonende. Leonberg/Eltingen kassierte dagegen einen herben Dämpfer. ---

Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, laut und gnadenlos. Jan Schlipf brachte GSV Pleidelsheim in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch fast im Gegenzug glich Manuel Mahr ebenfalls in der 14. Minute zum 1:1 aus. Nils Rein traf in der 17. Minute zum 1:2, ehe Kevin Sirch in der 35. Minute das 2:2 erzielte. Robin Bender ließ Pleidelsheim in der 45.+3 Minute sogar vom 3:2 träumen. Doch nach der Pause brach alles über die Gastgeber herein. Nils Rein traf in der 46. Minute zum 3:3, Mattia Trianni schlug in der 52. und 53. Minute doppelt zu, ehe Fatlum Maliqi in der 63. Minute das 3:6 erzielte. Für Pleidelsheim war es eine verpasste Riesenchance im Keller. Neckarsulm dagegen verschaffte sich mit Wucht Luft. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim SG Weinstadt SG Weinstadt 15:30 live PUSH

Beide Mannschaften haben zuletzt starke Zeichen gesetzt. TSV Crailsheim gewann 2:0 in Öhringen und verschaffte sich Luft, SG Weinstadt überrollte Schwäbisch Hall sogar mit 6:2. Entsprechend treffen zwei Teams aufeinander, die sich mit 36 beziehungsweise 37 Punkten etwas Luft verschafft haben, aber noch nicht völlig frei sind. Gerade in dieser Tabellenregion sind direkte Duelle besonders wertvoll, weil ein Sieg das Polster sofort deutlich wachsen lässt. Crailsheim kann sich mit einem Heimerfolg weiter stabilisieren, Weinstadt mit einem Auswärtssieg sogar die Tür ins ruhige Mittelfeld aufstoßen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 live PUSH

SpVgg Satteldorf hat mit dem 2:0 in Neckarsulm einen wichtigen Sieg gefeiert und sich auf 31 Punkte verbessert. Das rettende Ufer ist damit wieder sichtbar, aber noch längst nicht erreicht. Gegen TSV Heimerdingen 1910 wartet nun ein direktes Duell, das im Abstiegskampf eine enorme Bedeutung trägt. Die Gäste wurden beim 0:5 gegen Leonberg/Eltingen hart getroffen und stehen bei 35 Punkten. Ein Auswärtssieg würde vieles beruhigen, eine Niederlage dagegen neue Unruhe bringen. Für Satteldorf ist es die Chance, den Rückstand zu verkürzen und das Saisonfinale noch einmal richtig zu öffnen. ---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

SV Kaisersbach ist bereits abgestiegen und musste beim 0:6 in Ilshofen noch einmal die ganze Härte dieser Saison spüren. Nun kommt ausgerechnet Spitzenreiter SKV Rutesheim, der beim 2:2 in Löchgau zwar Punkte liegen ließ, seine Ausgangsposition aber verteidigte. Mit 63 Punkten bleibt Rutesheim vorn und weiß zugleich, dass Löchgau nur drei Zähler dahinter lauert. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung. Doch genau diese Spiele gegen scheinbar klare Außenseiter sind im Titelrennen oft tückisch. Rutesheim darf sich keinen Moment der Nachlässigkeit erlauben. ---

Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SG Schorndorf hat mit dem 3:2 gegen Pleidelsheim Rang drei gefestigt und steht bei 50 Punkten. Gegen FV Löchgau bietet sich nun die Chance, das Rennen an der Spitze noch einmal anzufachen. Die Gäste kommen nach dem 2:2 gegen Rutesheim mit gemischten Gefühlen: Der Punkt gegen den direkten Konkurrenten war wertvoll, der Rückstand auf Platz eins aber blieb bestehen. Löchgau braucht im Titelrennen weiter jeden Sieg, Schorndorf will die eigene starke Saison mit einem weiteren Ausrufezeichen krönen. Viel mehr Spitzenspannung geht in dieser Liga derzeit kaum.