Freitags-Duell der Tabellennachbarn auf dem VfB-Sportgelände

Zwei Auswärtssieger der Vorwoche treffen auf dem Hohenleipischer Sportgelände in einem Freitag-Abend-Spiel aufeinander, die zudem in der Tabellen Nachbarn sind. Die Frankonia-Elf ist derzeit auf einer Welle des Erfolgs, gewann dreimal hintereinander und dürfte mit ordentlich Selbstvertrauen anreisen. Besonders der Sieg vor Wochenfrist in Lauchhammer sticht hervor, zudem blieb man in den letzten beiden Partien ohne Gegentreffer.

Die Hohenleipischer erwartet also ein gänzlich anders Kaliber als jüngst das Tabellenschlusslicht, das man klar schlug. Die Platzherren werden sich dennoch in einigen Belangen straffen müssen, will man gegen die spielstarke Frankonia etwas holen.

Eine klare Rollenverteilung ist in schwer festzumachen. Der Platzvorteil spricht für den VfB, Wernsdorf als abgezocktes Team hat einen Lauf und so könnte die Tagesform ausschlaggebend sein und wer von beiden schneller in den Rhythmus findet und stabil wird, sollte die besseren Erfolgsaussichten haben.

Die Partie leitet Justin Zech aus Sellessen, Andreas Giebitz (Lauchhammer) und Pierre Wünsch (Herzberg) assistiert.

Anstoß Freitag 18:30 Uhr