SF-Trainer Daniel Vehring weiß dennoch um die Schwere der Aufgabe: „Freitagabends in Langen ist natürlich unter Flutlicht ein Brett. Langen ist eine sehr robuste, sehr erfahrene Bezirksligamannschaft, gegen die es schon immer sehr eng, sehr knapp und sehr physisch war, die aber auch eine sehr gute individuelle Qualität hat.“

Trotzdem fährt Schwefingen mit klaren Zielen nach Langen. „Wir wollen natürlich punkten, deswegen fahren wir dahin. Das wird eine kurze Woche. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen dazu oder zurück bekommen“, so Vehring.

Der Coach erwartet ein hart umkämpftes Auswärtsspiel: „Unabhängig davon wird das aber ein sehr, sehr intensives Auswärtsspiel gegen einen guten Gegner, der uns in den letzten Jahren immer wieder vor Probleme gestellt hat. Aber idealerweise punkten wir dort, wissen aber, dass wir alles reinbringen müssen, um da erfolgreich sein zu können.“

Letztendlich freut sich Daniel Vehring auf die anstehende Begehung und meint: „Das wird auf jeden Fall ein schönes Freitagsabend-Flutlichtspiel.“

Anpfiff ist dann am Freitagabend um 19:30 Uhr in Langen.