Freitagabend-Kracher im Sportforum

Nach dem gelungenen Auftakt beim 2:1-Heimsieg gegen Luckenwalde reist die Mannschaft von Cheftrainer Fabian Gerber mit breiter Brust in die Hauptstadt. „Wichtig war, dass wir mit einem Sieg in die Saison gestartet sind. Das gibt natürlich immer zusätzliches Selbstvertrauen. Dementsprechend fahren wir nicht überheblich, aber mit breiter Brust nach Berlin“, so Fabian Gerber vor dem Spiel.

Doch allen Optimismus zum Trotz: Die Partie gegen den BFC Dynamo wird ein echter Härtetest. Die Berliner gehören zu den unangenehmsten Gegnern der Liga und haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder vor große Probleme gestellt – insbesondere im heimischen Sportforum. Die Duelle sind oft intensiv und eng umkämpft.

Erinnerungen an das letzte Duell

An das letzte Aufeinandertreffen im März dieses Jahres dürften sich viele Rot-Weiß-Fans noch mit einem breiten Grinsen erinnern. Es war ein denkwürdiger Fußballabend im Steigerwaldstadion. Dabei begann die Partie alles andere als ideal. Bereits nach sieben Minuten ging der BFC Dynamo durch einen frühen Treffer in Führung und stellte damit die Weichen vermeintlich auf Auswärtssieg. Als Obed Ugondu in der 38. Minute nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien die Lage noch prekärer. Doch die Rot-Weißen zeigten Moral. In der 55. Minute brachte ein Eckball den Ausgleich: Ben-Luca Moritz war zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein. Nur drei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Berliner. Elfmeter für Erfurt. Andy Trübenbach übernahm Verantwortung und verwandelte zur 2:1-Führung. Die Gäste aus Berlin verloren zunehmend die Kontrolle: In der 61. Minute musste auch BFC-Akteur El Abed mit Gelb-Rot vom Platz, sieben Minuten später folgte der nächste Platzverweis für Dynamo. In doppelter Überzahl spielte Rot-Weiß die Partie nun souverän zu Ende. Maxime Langner traf in der 71. Minute aus dem Getümmel zum 3:1, ehe Jeremiaha Maluze nur sechs Minuten später per Kopf das 4:1 markierte. Ein hochverdienter Heimsieg.

Damals noch auf der Bank des BFC: Nils Weiler. Der 25-Jährige ist mittlerweile Co-Trainer bei Rot-Weiß. „Ich kenne noch ein paar Schlüsselspieler, aber vor allem kenne ich den Verein und den Trainer sehr gut. Dementsprechend werden wir gut vorbereitet sein. Persönlich freue ich mich natürlich sehr auf die Rückkehr ins Sportforum“, sagt Weiler.

Duell mit Geschichte

Es ist ein Traditionsduell mit langer Historie: Bereits 1954 standen sich beide Vereine zum ersten Mal gegenüber – damals noch als SC Dynamo Berlin und SC Turbine Erfurt. Am Freitag findet die Partie bereits zum 88. Mal statt.

BFC im Umbruch

Der BFC Dynamo befindet sich derzeit im Umbruch. Nach einem enttäuschenden 8. Platz in der vergangenen Saison (49 Punkte) wurde der Kader kräftig durchgemischt: 18 Spieler verließen den Verein, 16 neue kamen hinzu. Auch Kapitän Chris Reher beendete im Sommer seine aktive Karriere. BFC-Trainer Dennis Kutrieb verzichtet in dieser Saison auf große Ansagen und Titelambitionen – zu groß ist der Umbruch, zu ungewiss der Weg. Der Auftakt in die neue Spielzeit misslang: Beim 0:1 gegen den Halleschen FC stand am Ende eine knappe Niederlage.

Ziel: Der nächste Dreier

Für Rot-Weiß Erfurt soll der positive Saisonstart fortgesetzt werden – auch wenn im Sportforum ein harter Brocken wartet. Der BFC Dynamo wird alles daran setzen, die ersten Punkte der Saison einzufahren.