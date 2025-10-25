Freitagabend in Walchum: SG Wal. Has. vs. Neulangen 2:2 (1:1)

Ein Abend zwischen Derbyschuhen, Blessuren und einem Keeper aus der Günther-Schule

Freitagabend, Flutlicht, der Rasen leicht feucht, genau das Setting, in dem der Fußball seine ganze Schönheit entfaltet. In Walchum-Hasselbrock empfing die SG die Gäste aus Neulangen, und schon vor dem Anpfiff lag ein Hauch von Derby in der Luft. Hendrik Deters hatte den Stift oder besser gesagt das Smartphone in der Hand und führte gewohnt trocken durch den Abend.

Nach 24 Minuten schlug Neulangen zu: Holger Temmen traf nach einer „Schlachterkelle“ von Marc Wösten, so stand’s im Liveticker und fand dabei seinen „inneren Gerd Müller“. Kurz darauf die Antwort der Hausherren: Mika Kuhr erzielte sein erstes Saisontor, Philipp Cordes legte auf. 1:1, alles wieder offen.

Bis zur Pause notierte Deters „leichte Vorteile bei Neulangen, aber hart umkämpft“. Ein Satz, wie er nur in der Kreisklasse fallen kann und alles sagt.

Nach dem Seitenwechsel wurde es wild: Wechsel am laufenden Band, Blessuren inklusive. In der 70. Minute dann eine geheimnisvolle Vorahnung im Ticker: „Andy hat seine Derbyschuhe an … man darf gespannt sein, was das heißt.“ Acht Minuten später war die Auflösung da, Andreas Thien traf zum 1:2, Vorlage Tim Baumbauer.

Doch Walchum-Hasselbrock konterte mit Herz: In der 81. Minute sorgte erneut Mika Kuhr für den Ausgleich, sein zweites Tor des Abends, diesmal auf Zuspiel von Henrik Krallmann.

Kurz darauf war Schluss. 2:2 - ein Ergebnis, das keiner so richtig feiern, aber auch keiner beklagen konnte. Was bleibt, ist ein ehrliches Spiel mit vier Toren, einem starken Keeper („hat er von Günther gelernt“) und einem Liveticker, der den Abend so treffend einfing, dass man beim Lesen fast die Flutlichter flimmern hört.

Adler landen in Varenrode - Messingen dreht das Spiel clever