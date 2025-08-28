Am Freitagabend reist die SG Freren als Tabellenführer zum Auswärtsspiel nach Langen. Nach drei Siegen in Folge wollen die Schützlinge von Trainer Florian Hoff ihre Erfolgsserie fortsetzen – wissen aber um die Schwere der Aufgabe.

„Freitagabend in Langen zu spielen wird ungemütlich. Im letzten Saisonspiel der vergangenen Saison wollte sich auch keiner etwas schenken und das wird auch jetzt wieder so sein“, blickt Hoff voraus.

Der Coach erwartet einen hochmotivierten Gastgeber: „Langen will zuhause punkten und wir müssen wachsam sein, dürfen hinten nicht unsauber werden und vorne müssen wir die Chancen nutzen.“

Trotz des Respekts vor dem Gegner macht Hoff auch deutlich, was sein Team anstrebt: „Wir wollen nach drei Siegen in Folge nicht aufhören zu punkten, aber dafür müssen wir in Langen unsere Hausaufgaben machen.“