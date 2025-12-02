Freitagabend in der Rhederei.

Ich war mit Freunden essen, bester Laune, guter Hunger, alles wie im Drehbuch für einen gelungenen Start ins Wochenende. Über den Abend selbst habe ich ja schon eine kleine Google-Rezension verfasst, sagen wir so: Essen top, Stimmung top, Dessert Champions-League-Niveau.

Eine größere Männergruppe marschierte in den Gastraum, und mein Gehirn, das manchmal schneller ist als sinnvoll, flüsterte sofort:

Doch dann kam der Moment, an dem ich dachte: Aha, jetzt wird’s interessant.

„Weihnachtsfeier! Fußballmannschaft! Wahrscheinlich!“

Oder so ähnlich.

Nun ja, ich war nah dran … und doch komplett daneben.

Denn ein paar Tage später wird mir plötzlich ein Post des SuS Rhede bzw. der Rhederei angezeigt. Und siehe da: Kein Glühwein-Gelage, keine Wichtelgeschenke, keine grölende Kabinenansprache.

Sondern: Trikotübergabe!

Feierlich. Stolz. Teamspirit mit Sahnehaube.

Die Rhederei erklärt:

„Am Freitag durften wir gemeinsam mit der SG Rhede/Brual die Übergabe der neuen, von uns gesponserten Trikots feiern.“

Und plötzlich ergibt alles Sinn:

Die Männergruppe war gar kein Weihnachtsfeier-Mob – das waren frisch beschenkte Helden in Zivil!

Die neuen Trikots?

Laut Foto sitzen sie so gut, dass man annehmen möchte, die Spieler hätten vorher heimlich Maß genommen wie beim Herrenausstatter ihres Vertrauens.

Text der Rhederei:

„Die neuen Trikots stehen dem Team richtig gut – jetzt kann die Saison kommen!“

Ich sag’s mal so: Wenn die Trikots genauso laufen wie das Dessert, wird das eine Saison, die man den Enkeln erzählt.

➡️ Zum Original-Post ⬅️

Mein Fazit:

Man geht gemütlich essen, denkt an Käse, Kuchen und Kicker – und landet mitten in einer Story zwischen Vereinsliebe, Sponsoring und stilvoll gekleideten Lokalhelden.

Ein weiterer Beweis: In Rhede ist selbst ein ganz normaler Freitagabend immer für eine kleine Überraschung gut.

Und manchmal sitzt der Gedanke eben nur „so halb“, aber der Zufall hat Humor.