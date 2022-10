Feucht ist nach der 0:3-Pleite bei Cham auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Simon Tschannerl

Freitagabend in der »Nord«: Der Auftakt zum Abschied 17. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Feucht vs. Donaustauf und Erlangen vs. Regensburg eröffnen die letzte Serie der Hinrunde

Und dann ist sie fast auch schon wieder vorbei. Mit dem 17. steht der letzte Spieltag der Hinrunde an. Zwei Partien machen den Auftakt zum Abschluss. Die zuletzt formstarken Donaustaufer müssen nach Feucht reißen, wo der unbequeme 1. SC wartet. Und der sich im Aufschwung befindliche ATSV Erlangen empfängt die Zweitliga-Reserve des SSV Jahn Regensburg.

Serdal Gündogan (Trainer, Feucht): "In Cham haben wir leider unnötig Punkte liegen lassen. Nach einer guten Startphase haben wir uns Anfang der 2. Halbzeit selber auf die Verliererstrasse gebracht. Donaustauf ist scheinbar gut drauf und geht als Favorit in die Partie. Wir wollen alles in die Waagschale werfen, um eine Überraschung zu unseren Gunsten hinzubekommen." Personal: Tamino Gratz, Michael Kraut, Gonzalo Lopez Guerena, Marko Korene, Benjamin Neuendank, Majid Salis Jara, Gabriel Haselbichler und Maximilian Höhenberger fallen aus. Stefan Wagner (Trainer, Donaustauf): "Die vergangenen drei Spiele haben Kraft gekostet. Wir wollen trotzdem nicht leer ausgehen." Personal: Der SVD vermeldet viele angeschlagene Spieler.