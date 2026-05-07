Freitagabend in der Bezirksliga: Jetzt wird’s richtig heiß

Freitagabend, Flutlicht und jede Menge Brisanz in der Bezirksliga Weser-Ems 3: Während Union Lohne den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen will, kämpft Salzbergen um wichtige Punkte im Abstiegskampf und Altenlingen bleibt Spitzenreiter Lohne weiter dicht auf den Fersen. Drei Spiele, drei völlig unterschiedliche Geschichten und überall geht es langsam um alles. Wer patzt, wer träumt weiter und wer sorgt vielleicht für den großen Freitagabend-Coup?

Heute, 19:30 Uhr SV Union Lohne Union Lohne SV Langen SV Langen 19:30 PUSH

Der nächste Schritt Richtung Meisterschaft soll am Freitagabend folgen. Spitzenreiter SV Union Lohne empfängt um 19:30 Uhr den SV Langen und geht dabei mit ordentlich Rückenwind in die Partie. Während Union zuletzt ein souveränes 4:0 gegen Veldhausen feierte, steckt Langen weiter in einer Ergebniskrise und wartet inzwischen seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Die Rollen scheinen vor dem Flutlichtspiel klar verteilt. Lohne grüßt mit 58 Punkten von der Tabellenspitze und stellt mit nur 34 Gegentoren die beste Defensive der Bezirksliga Weser-Ems 3. Die Mannschaft von Dennis Brode gewann vier der vergangenen fünf Spiele und hat die Meisterschaft weiter fest im Blick. Schon das Hinspiel zeigte allerdings, dass der SV Langen unangenehm zu bespielen ist. Damals setzte sich Union nur knapp mit 3:2 durch. Besonders emotional wurde es dabei nach der Pause, als Elfmeter, Diskussionen und viele intensive Szenen die Partie prägten. Langen ist inzwischen auf Rang zehn abgerutscht. Neun Siege, vier Unentschieden und 13 Niederlagen stehen aktuell auf dem Konto der Mannschaft von Tobias Schulte. Nach der Partie in Lohne warten mit Sparta Werlte, dem VfL Emslage und Vorwärts Nordhorn II noch drei Spiele, in denen die Gäste die Saison versöhnlich abschließen wollen. Doch ausgerechnet jetzt geht es zum formstärksten Team der Liga.

Bei Union Lohne richtet sich der Blick dagegen längst Richtung Saisonfinale. Das Restprogramm hat es durchaus noch in sich. Nach dem Heimspiel gegen Langen warten Auswärtsaufgaben in Bad Bentheim und Werlte, dazu Heimspiele gegen Concordia Emsbüren, die U23 des SC Spelle-Venhaus und den VfL Emslage. Gerade das mögliche Endspiel gegen Emslage könnte zum großen Meisterschaftsabend werden. Noch aber ist Geduld gefragt. Dennis Brode dürfte seine Mannschaft deshalb auch vor dem Tabellenzehnten warnen. Schließlich zeigte bereits das Hinspiel, dass Langen unbequem werden kann. Trotzdem spricht die aktuelle Form klar für Union Lohne. Drei Siege in Serie, die beste Defensive der Liga und ein funktionierender Angriff lassen die Gastgeber mit breiter Brust ins Flutlichtspiel gehen. In der Jahnstraße soll am Freitag der nächste Schritt Richtung Landesliga gemacht werden.

Heute, 19:30 Uhr VfL Emslage Emslage SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 19:30 PUSH

Der Abstieg steht bereits fest, doch kampflos verabschieden will sich der VfL Emslage noch lange nicht aus der Bezirksliga Weser-Ems 3. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft von Oliver Peters um 19:30 Uhr den SV Alemannia Salzbergen und könnte dabei indirekt auch Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen. Denn in Werlte dürften die Blicke mit großem Interesse nach Emslage gehen. Der SV Sparta Werlte liegt nach dem vergangenen Spieltag bereits sechs Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz zurück – genau diesen Rang verteidigt aktuell der SV Alemannia Salzbergen. Mit einem Auswärtssieg könnte die Alemannia einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Am vergangenen Wochenende setzte sich Salzbergen mit 3:2 gegen Sparta Werlte durch und sammelte damit bereits acht Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Zwar gehört die Offensive mit bislang 37 Treffern nicht zu den gefährlichsten der Liga, doch in den entscheidenden Wochen der Saison scheint die Mannschaft von André Meiners ihre Form gefunden zu haben. Beim VfL Emslage sieht die Tabelle deutlich düsterer aus. Mit nur 13 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 16 und hat den Gang zurück in die Kreisliga bereits nicht mehr verhindern können. Vor allem offensiv lief in dieser Saison wenig zusammen. Kein Team der Bezirksliga Weser-Ems 3 erzielte weniger Tore. Trotzdem zeigte sich der VfL zuletzt gerade zuhause deutlich stabiler. Aus den vergangenen drei Heimspielen holte Emslage immerhin fünf Punkte und bewies dabei Moral. Vielleicht liegt genau darin jetzt die größte Stärke des Tabellenletzten. Der Druck ist weg, die Saison kann ohne Rechenschieber zu Ende gespielt werden. Und genau solche Mannschaften werden im Saisonendspurt oft unangenehm. Das Hinspiel gewann Salzbergen mit 2:0, doch die Ausgangslage hat sich inzwischen verändert. Während die Alemannia dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, kann Emslage befreit aufspielen und sich ordentlich aus der Bezirksliga verabschieden. Für beide Teams geht der Blick bereits Richtung Saisonfinale. Salzbergen empfängt nach dem Spiel noch Vorwärts Nordhorn II und Borussia Neuenhaus, dazwischen wartet die schwere Auswärtsaufgabe bei Spelle-Venhaus II. Emslage dagegen hat mit Neuenhaus, Veldhausen, Langen und Spitzenreiter Union Lohne noch ein anspruchsvolles Restprogramm vor der Brust. Am Freitagabend dürfte deshalb vor allem die Frage spannend werden, wer besser mit der jeweiligen Situation umgehen kann: die abstiegsbedrohten Gäste unter Druck oder ein bereits abgestiegener Gastgeber, der plötzlich wieder befreit Fußball spielen kann.

Heute, 20:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 20:00 PUSH