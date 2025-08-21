Freitagabend – Emslandderby am Biener Busch!

Am kommenden Freitag um 19.30 Uhr kommt es zum lang ersehnten Wiedersehen unseres SV Holthausen Biene mit der Zweitvertretung des SV Meppen in der Oberliga Niedersachsen. Ein Derby mit ganz besonderem Charakter, auf dass sich viele emsländische Fußballfans freuen und für großes Interesse sorgen dürfte. Die Verantwortlichen erwarten eine tolle Kulisse am Freitagabend am Biener Busch.
Eine solch tolle Kulisse hatte man auch beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften erleben dürfen, als es im Juni 2023 zum absoluten Aufstiegsspiel am letzten Spieltag vor mehr als 4.000 Zuschauern in der Hänsch-Arena kam. Unsere Mannschaft konnte sich damals für eine tolle Saison nicht belohnen und verlor das Spiel und verpasste dadurch auch den Aufstieg in die Oberliga. Den Siegtreffer zum 3:1 erzielte damals ausgerechnet unser aktueller Spieler Justin Schallock.
Grundsätzlich gibt es viele Spieler in beiden Mannschaften, die damals schon dabei gewesen sind. In unseren Reihen auch einige Jungs mit einer Meppener Vergangenheit, was für eine zusätzliche Brisanz sorgen dürfte.
Die Voraussetzungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während unsere Mannschaft unglücklich mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, konnte die U23 des SV Meppen mit einem überraschenden Sieg gegen den BSV Rheden und auch am vergangenen Wochenende mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den 1. FC Egestorf-Langreder überzeugen und reist als Tabellenführer mit einer großen Portion Selbstbewusstsein zu uns an den Biener Busch.
„Der SV Meppen geht auf Grund des sehr guten Saisonstarts und der Tabellenführung natürlich als Favorit in die Partie am Freitag. Am vergangen Wochenende konnte ich mir selber einen Eindruck von der jungen Mannschaft machen, die durch hohes Tempo und enormes Engagement über 90 Minuten überzeugen konnte. Dennoch spielen wir das Derby zu Hause am Biener Busch mit unseren Fans im Rücken, wo wir immer im Stande sind gegen jeden Gegner mitzuhalten und über uns hinaus zu wachsen“, so Trainer Henning Schmidt.
Personell muss unser Trainer dabei auf Johannes Wintermann verzichten, der weiterhin mit Knieproblemen ausfallen wird. Ein Einsatz von Daniel Olthoff ist auf Grund von muskulären Problemen ebenfalls fraglich. Erfreulich hingegen ist, dass Timo Nichau in dieser Woche wieder voll in das Mannschaftstraining eingestiegen ist und somit zumindest eine weitere Alternative im Kader sein dürfte.
Die Vorfreude auf das Derby ist auch bei den Verantwortlichen riesig. „Wir wissen das wir auch am Freitag wieder eine optimale Leistung abrufen und über unsere Grenzen hinausgehen müssen, um erfolgreich zu sein. Die Jungs haben es auch in dieser engagierten Trainingswoche wieder gezeigt und wollen es am Freitag dann auch auf den Platz bringen. Eine zusätzliche Motivation für dieses Spiel sei nicht mehr notwendig, die komplette Mannschaft weiß worauf es am Freitag ankommt und wird alles reinwerfen“ so der sportliche Leiter Joachim Korte.
Der SV Holthausen Biene freut sich vor Ort auf viele emsländische Fußballfans erwartet ein packendes Emsland-Derby– mit Tradition, emotionaler Atmosphäre und einem spannenden Duell um wichtige Punkte vor einer tollen Kulisse!