– Foto: @_hesl

Freitagabend – Emslandderby am Biener Busch! Der SV Holthausen Biene empfängt die U23 des SV Meppen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Meppen II Holt. Biene

Am kommenden Freitag um 19.30 Uhr kommt es zum lang ersehnten Wiedersehen unseres SV Holthausen Biene mit der Zweitvertretung des SV Meppen in der Oberliga Niedersachsen. Ein Derby mit ganz besonderem Charakter, auf dass sich viele emsländische Fußballfans freuen und für großes Interesse sorgen dürfte. Die Verantwortlichen erwarten eine tolle Kulisse am Freitagabend am Biener Busch. Eine solch tolle Kulisse hatte man auch beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften erleben dürfen, als es im Juni 2023 zum absoluten Aufstiegsspiel am letzten Spieltag vor mehr als 4.000 Zuschauern in der Hänsch-Arena kam. Unsere Mannschaft konnte sich damals für eine tolle Saison nicht belohnen und verlor das Spiel und verpasste dadurch auch den Aufstieg in die Oberliga. Den Siegtreffer zum 3:1 erzielte damals ausgerechnet unser aktueller Spieler Justin Schallock.

Grundsätzlich gibt es viele Spieler in beiden Mannschaften, die damals schon dabei gewesen sind. In unseren Reihen auch einige Jungs mit einer Meppener Vergangenheit, was für eine zusätzliche Brisanz sorgen dürfte. Die Voraussetzungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während unsere Mannschaft unglücklich mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, konnte die U23 des SV Meppen mit einem überraschenden Sieg gegen den BSV Rheden und auch am vergangenen Wochenende mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den 1. FC Egestorf-Langreder überzeugen und reist als Tabellenführer mit einer großen Portion Selbstbewusstsein zu uns an den Biener Busch.