Freitag geht’s los: Die Lage in der Fußball-Verbandsliga

Wetzlar. Acht Teams aus der heimischen Region Gießen-Marburg, vier aus dem Main-Taunus-Kreis, drei aus dem Raum Wiesbaden und deren zwei aus Limburg/Weilburg bilden die Teilnehmer an der neuen Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte. Unter den 17 Teams sind mit den Ex-Hessenligisten SC Waldgirmes und TSV Steinbach Haiger II sowie dem SSC Burg und den SF/BG Marburg gleich vier Clubs aus dem Verbreitungsgebiet dieser Redaktion. Selbige wagt es traditionell, die Abschlussplatzierungen der Vereine für die am nächsten Freitag beginnende Runde zu tippen. In der Vorsaison lag der Schreiber dieser Zeilen mit seiner Prognose für das Aufstiegsrennen und die um den Klassenerhalt kämpfenden Teams fast komplett richtig. Wie vorausgesagt, wurde die Spielvereinigung Hadamar Meister und die TuS Hornau Zweiter. Am Tabellenende kämpften tatsächlich vier der fünf im voraus genannten Clubs um den Ligaerhalt. Die aktuelle Prognose fällt viel schwerer, weil es das klassische sportliche „Fallobst“ nicht gibt. Und weil mehr Vereine in die Phalanx der beiden Topfavoriten einbrechen werden als zuvor.