Freitag-Flutlicht-Kracher in Marienfelde - Teutonia gewarnt

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 22. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 bringt Spannung an beiden Enden der Tabelle. Spitzenreiter BFC Meteor 06 muss beim starken FC Stern Marienfelde 1912 bestehen, während Verfolger SSC Teutonia gegen FSV Hansa 07 nachlegen will. Im Tabellenkeller kämpfen unter anderem FC Liria 1985 Berlin, FV Wannsee und SC Union 06 um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf

Morgen, 19:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde BFC Meteor 06 Meteor 06 19:30 PUSH

Das Topspiel des Spieltags steigt in Marienfelde: Der Tabellenführer BFC Meteor 06 reist zum Vierten. Meteor führt die Liga mit 48 Punkten an und will den direkten Aufstieg festigen. Doch Stern Marienfelde gehört zu den formstarken Teams und lauert mit 38 Punkten auf einen Ausrutscher der Spitze. Für die Gastgeber ist es die Chance, noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen – für Meteor ein echter Härtetest.

So., 12.04.2026, 10:45 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II FC Liria 1985 Berlin FC Liria 10:45 PUSH

Klare Rollenverteilung auf den ersten Blick: Mahlsdorf II steht solide im Mittelfeld, während Liria als Vierzehnter auf einem Abstiegsplatz steht. Doch genau solche Spiele sind gefährlich. Liria braucht jeden Punkt im Abstiegskampf, während Mahlsdorf mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten will.

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia FSV Hansa 07 Hansa 07 11:00 PUSH

Der Tabellenzweite SSC Teutonia könnte die Gunst der Stunde nutzen, denn die Spandauer haben nur zwei Zähler weniger als der Erste Meteor. Mit 46 Punkten bleibt das Ziel klar: dranbleiben an Platz eins. Gegner Hansa 07 rangiert auf Platz sieben und spielt eine starke Saison. Teutonia ist Favorit, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Sollte gewarnt sein vom starken Heimauftritt der Kreuzberger gegen Meteor beim 3:1.

Favoritenschreck Hansa 07 (schwarz) vs Meteor beim 3:1 – Foto: Frank Arlinghaus

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter II FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II 12:30 PUSH

Direktes Duell im Tabellenmittelfeld: Der Zehnte trifft auf den Neunten. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, entsprechend offen ist die Partie. Während Viktoria II leicht im Vorteil ist, kann Internationale mit einem Sieg vorbeiziehen und sich Luft nach unten verschaffen.

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr SF Kladow SF Kladow Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 13:00 PUSH

Kladow steckt als Dreizehnter tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Doch mit Türkiyemspor kommt ein Spitzenteam, das auf Rang fünf steht und noch Ambitionen nach oben hat. Für Kladow ist es ein Spiel mit enormem Druck, während Türkiyemspor die Favoritenrolle trägt.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf Köpenicker FC KöpenickerFC 14:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell: Der Sechste empfängt den Dritten. Köpenick liegt mit 42 Punkten klar auf Aufstiegskurs und will den Druck auf die Spitze erhöhen. Hermsdorf spielt ebenfalls eine starke Saison und kann mit einem Sieg den Abstand verkürzen. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel.

Kellerduell pur: Der Vorletzte trifft auf den Zwölften. Wannsee steht mit nur 13 Punkten tief im Abstiegssumpf und braucht dringend einen Sieg. Biesdorf II hat als Zwölfter noch ein kleines Polster, darf sich aber keinen Ausrutscher leisten. Ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau SC Union 06 SC Union 06 15:00 PUSH

Für Schlusslicht Union 06 wird die Lage immer kritischer. Mit nur acht Punkten steht das Team am Tabellenende. Stralau rangiert auf Platz elf und will sich endgültig aus der Gefahrenzone absetzen. Für Union zählt nur ein Sieg, um die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt zu bewahren.

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