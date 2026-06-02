Für die Gastgeber geht es darum, eine herausragende Spielzeit mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzurunden. Bereits vor dem letzten Spieltag steht fest, dass die Mannschaft von Trainer Dennis Brode die Meisterschaft gewonnen hat. Mit 73 Punkten aus 29 Spielen, einer Bilanz von 23 Siegen, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen hat Union Lohne die Liga dominiert. Die beeindruckende Tordifferenz von 85:38 unterstreicht die Konstanz und Qualität des neuen Bezirksliga-Meisters.

„Freitag erwartet uns die schwerste Aufgabe noch einmal zum Abschluss“, sagt Emslages Trainer Oliver Peters vor der Partie. Gleichzeitig findet der Coach anerkennende Worte für den kommenden Gegner: „Glückwunsch an Dennis Brode und Union Lohne zum verdienten Gewinn der Meisterschaft. Nur zwei Niederlagen vor dem letzten Spieltag spricht für sich.“

Ganz anders stellt sich die Situation beim VfL Emslage dar. Die Emsländer stehen mit 17 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und müssen den Gang in die Kreisliga antreten. Dennoch wollen sich die Gäste nicht kampflos aus der Bezirksliga verabschieden.

Tatsächlich verlief die Saison für den Tabellenführer nahezu makellos. Über Monate hinweg setzte sich Lohne an der Spitze fest und ließ die Konkurrenz hinter sich. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten ASV Altenlingen ist Ausdruck einer Spielzeit, in der Union Woche für Woche die nötige Stabilität und Effizienz auf den Platz brachte.

Für Emslage geht es dagegen vor allem um einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison. Peters erwartet zwar eine enorme Herausforderung, fordert von seiner Mannschaft aber noch einmal vollen Einsatz: „Wir wollen noch einmal alles geben und ein unangenehmer Gegner sein. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, wollen aber noch einmal Charakterstärke beweisen.“

Diese Charakterstärke war in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt. Trotz der feststehenden sportlichen Situation will sich der VfL mit Anstand aus der Liga verabschieden und beim Meister noch einmal alles investieren.

Mit dem Schlusspfiff endet für beide Vereine eine Saison, die unterschiedlicher kaum hätte verlaufen können. Während Union Lohne die Meisterschaft feiern und den Blick bereits auf die kommende Spielklasse richten kann, beginnt für Emslage die Vorbereitung auf einen Neuanfang.

Oliver Peters richtet den Blick dabei bereits nach vorne: „Danach geht's in die Sommerpause. Wir freuen uns dann einfach auf einige neue junge und hungrige Spieler und dass unser Kader wieder wächst und uns in der kommenden Saison hoffentlich mehr Möglichkeiten im Training und zu den Spielen geben wird.“

So steht am Freitag nicht nur ein letztes Punktspiel an, sondern auch ein Abschied von einer Saison mit zwei völlig unterschiedlichen Geschichten: Hier die verdiente Meistermannschaft aus Lohne, dort ein Absteiger, der sich trotz aller Rückschläge mit Haltung und Einsatzbereitschaft verabschieden möchte.