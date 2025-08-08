Freitag-Abend in der Regionalliga Bayern

Der 3. Spieltag der Regionalliga Bayern bot am Freitagabend reichlich Unterhaltung – und vor allem jede Menge Tore. Besonders die U23 des FC Bayern München wusste dabei zu glänzen: Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz feierte einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den TSV Schwaben Augsburg. Von Beginn an dominant, ließ der Nachwuchs des Rekordmeisters dem Aufsteiger keine Chance und unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen. Auch die SpVgg Unterhaching setzte ein Ausrufezeichen - der Drittliga-Absteiger gewann ein temporeiches Auswärtsspiel beim FC Augsburg II mit 3:2. Spannung herrschte auch in Illertissen, wo sich der FVI in einem engen Duell mit der SpVgg Greuther Fürth II mit 2:1 durchsetzte. Weniger spektakulär, aber umkämpft, verliefen die Begegnungen zwischen dem TSV Aubstadt und dem FC Memmingen sowie zwischen der SpVgg Bayreuth und Viktoria Aschaffenburg – beide Partien endeten torlos. In Buchbach trennten sich der TSV und die Würzburger Kickers mit 1:1.

Insgesamt zeigte der Freitagabend, dass die Liga schon früh in der Saison einiges zu bieten hat – mit Bayern II und Unterhaching als die großen Gewinner des Spieltags.

Die Ergebnisse auf einen Blick: