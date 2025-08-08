 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Die Bayern-Amateure feierten den nächsten Kantersieg.
Die Bayern-Amateure feierten den nächsten Kantersieg. – Foto: Sven Leifer

Freitag-Abend in der Regionalliga Bayern

Bayern II souverän+++Nullnummern in Aubstadt und Bayreuth+++knappe Spiele in Illertissen und Augsburg+++Buchbach und die Würzburger Kickers trennen sich 1:1

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern

Der 3. Spieltag der Regionalliga Bayern bot am Freitagabend reichlich Unterhaltung – und vor allem jede Menge Tore. Besonders die U23 des FC Bayern München wusste dabei zu glänzen: Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz feierte einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den TSV Schwaben Augsburg. Von Beginn an dominant, ließ der Nachwuchs des Rekordmeisters dem Aufsteiger keine Chance und unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen. Auch die SpVgg Unterhaching setzte ein Ausrufezeichen - der Drittliga-Absteiger gewann ein temporeiches Auswärtsspiel beim FC Augsburg II mit 3:2. Spannung herrschte auch in Illertissen, wo sich der FVI in einem engen Duell mit der SpVgg Greuther Fürth II mit 2:1 durchsetzte. Weniger spektakulär, aber umkämpft, verliefen die Begegnungen zwischen dem TSV Aubstadt und dem FC Memmingen sowie zwischen der SpVgg Bayreuth und Viktoria Aschaffenburg – beide Partien endeten torlos. In Buchbach trennten sich der TSV und die Würzburger Kickers mit 1:1.

Insgesamt zeigte der Freitagabend, dass die Liga schon früh in der Saison einiges zu bieten hat – mit Bayern II und Unterhaching als die großen Gewinner des Spieltags.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

Gestern, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
2
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1
1

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
0
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
0
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
2
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
2
0

Aufrufe: 08.8.2025, 23:30 Uhr
Sebastian SommerAutor