Freistoßtreffer entscheidet Nachbarschaftsduell

Die sahen im ersten Abschnitt zwei Kontrahenten, die sich zwischen den Strafräumen bearbeiteten, doch im gegnerischen Strafraum kaum für Gefahr sorgen konnten. Beide Torhüter hatten nicht sehr viel zu tun, die Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. Für die Zuschauer war das sommerliche Wetter das Beste, weil die ehemaligen Thüringenligisten sich einen chancenarmen Kick lieferten. „Bis zum gegnerischen Strafraum waren wir Spielbestimmend, dann fehlte uns das Durchsetzungsvermögen“, analysierte Eintracht- Coach Axel Duft. Nur einmal tauchte Unions Hasib Baschariat gefährlich vor dem Byrenheid- Gehäuse auf (34.). „Beide Teams mussten den warmen Temperaturen wohl ihren Tribut zollen“, mutmaßte Mühlhausens Spielertrainer Toni Jurascheck zur torlosen ersten Hälfte. Er stellte sein Team auf ein 4-4-2 System mit zwei Sechsern um, was dem Spielverlauf gut tat.

Nach einer guten Stunde brachen die Thomas Müntzer Städter den Torbann. Keanu Murch reagierte blitzschnell, schlug einen Freistoss in den Lauf von Christian Brehm, der von zwei Eintrachtlern nicht vom Ball getrennt werden konnte und im Strafraum den Ball am Torwart vorbei ins Netz schoss-1:0 (61.) Die Gäste reklamierten auf ein Handspiel bei der Entstehung, doch der Referee gab den Treffer. Das war die Initialzündung für die Platzherren, die sich nun mehr Chancen erarbeiteten. Bascharyats Fallrückzieher aus sechs Metern hätte ein Tor verdient, landete aber am Querbalken (69.). Wenig später prüfte Ander- Evenson Pierre EWintracht- Keeper Byrenheid, der klasse parierte (74.). Die entscheidende Minute wurde die 84. Die Sondershäuser warteten nach einem Foul im Union Strafraum auf den Elfmeterpfiff, dagegen schalteten die Unioner schnell auf Konter, der mit einem Foul kurz vor dem Strafraum der Gäste mit Foulspiel beendet wurde. Den fälligen 22-Meter Freistoss zirkelte Noah Henne um die Mauer ins untere rechte Eck, vom Innenpfosten ging das Leder in die Maschewn-2:0 (84.). Danach hatten die Gäste durch Marcel Börold noch eine Möglichkeit zum Anschluss. „Aber da war schon alles gelaufen. Wir sind durch zwei für uns schlechte Schiedsrichterentscheidungen auf dieVerliererstrasse gekommen und fahren mit leeren Händen nach Hause“, ärgerte sich Axel Duft. „Die Jungs haben sich durchgebissen und sich den Dreier verdient“, war Unions Jurascheck verständlicherweise zufrieden mit dem Resultat.