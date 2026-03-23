Freistoßtraum und Distanzkracher: Souveräner Heimsieg gegen Elze

Mit einem direkt verwandelten Freistoß und einem sehenswerten Treffer aus der Distanz sichern sich die Frauen einen verdienten Heimsieg gegen den Tabellenzweiten aus Elze – und festigen ihre Spitzenposition eindrucksvoll.

Die erste Belohnung folgte in der 30. Minute: Alexandra Kolle übernahm Verantwortung bei einem Freistoß – und verwandelte diesen direkt. Der präzise Schuss ließ der gegnerischen Torhüterin keine Chance und brachte die verdiente Führung.

Von Beginn an war zu spüren, dass das Team die Partie kontrollieren und ein klares Signal im Kampf um die Tabellenspitze senden wollte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Team spielbestimmend, arbeitete konsequent gegen den Ball und ließ defensiv kaum etwas zu. In der 75. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Hanna Seinecke fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf sehenswert zum 2:0. Ein Treffer, der sinnbildlich für die Entschlossenheit und Qualität dieses Auftritts stand.

Trainer David Paasche zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden:

„Das war heute ein richtig starker Auftritt von der gesamten Mannschaft. Wir haben sehr konzentriert gespielt, uns die Tore erarbeitet und verdient und als Team überzeugt – genau so wollen wir auftreten!“

Mit diesem Erfolg behauptet die Mannschaft die Tabellenführung und baut den Druck auf die Konkurrenz weiter aus. Besonders bemerkenswert: Gegen einen direkten Verfolger präsentierte sich das Team in allen Mannschaftsteilen stabil, zielstrebig und geschlossen.

TSV Föhrste – SSV Elze 2:0

Tabelle

1. SSV Förste 10 7-2-1 35:13 23

2. SSV Elze 12 7-1-4 42:23 22

3. SG VfL Sehlem / Westfeld 11 7-1-3 31:13 22

4. TSV Föhrste 11 5-3-3 23:20 18

5. TuS Lühnde 9 5-1-3 22:17 16

6. DJK BW Hildesheim II 9 3-2-4 21:26 11

7. VfV Borussia 06 Hildesheim 11 3-1-7 18:32 10

8. VfL Rautenberg 9 3-0-6 22:26 9

9. 1. FC Sarstedt II 9 2-2-5 8:22 8

10. SV Rot-Weiß Wohldenberg 11 2-1-8 12:42 7