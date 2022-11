Freistoßtor entscheidet Spiel

Nächster knapper Sieg für die Wagner- Elf. Am vergangenen Sonntag hatten wir den amtierenden Pokalsieger aus Langenau zu Gast. In den ersten Minuten zeigte sich der Gast sehr präsent und schon nach wenigen Minuten musste Keeper Daniel Thierer wieder seine Klasse zeigen und parierte mit dem Fuß. Im Gegenzug auch die erste dicke Chance für Kapitän Marco Wind aber sein Schuss war zu Zentral und somit kein Problem für Keeper Fröhle im Gästetor. Danach spielten beide Teams auf Sicherheit und den Platz entsprechend mit viel langen Bällen. In der 20 Spielminute dann so ein langer Ball der Gäste der durch unsere Abwehr nicht geklärt werden konnte und Stürmer Trautmann traf nur den Pfosten. Wiederrum im Gegenzug dann Toptorjäger Cvijanovic der plötzlich alleine vor dem Gehäuse auftaucht, sein Schuss fischt der Gästekeeper aber aus dem Eck. In der 27. Spielminute dann rießen Glück für unsere Farben, Keeper Thierer war schon geschlagen und Dennis Strobel rettete auf der Linie mit der sensationellen Grätsche. In den letzten Minuten vor der Pause passierte nicht mehr viel und so ging es wie in der Woche davor torlos in die Pause.

Die erste Chance in der zweite Hälfte hatten unsere Jungs. Nach einem Strobel Eckball war es Henrik Hülsmann der nur den Außenpfosten traf. In der 61. Spielminute dann der einzige Treffer an diesem Tag. Freistoß aus gut 35 Metern, Marco Kogler traf den Ball satt und mit Hilfe eines Langenauers Kopf schlug der Ball ins Netz ein. Danach rannte Langenau an und drückte unsere Elf tief in die eigene Hälfte aber die defensive stand wieder einmal gut und ließ wenig zu. Bei zwei Konter hätten Marco Wind und Alexander Cvijanovic die Möglichkeit das Spiel zu entscheiden, verfehlten das Ziel aber knapp. Die Schlussphase überstanden wir dann mit viel Leidenschaft und Kampf und holen uns somit drei weitere Punkte.