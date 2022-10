Freistoßknaller besiegelt erste Niederlage Nach einem Spiel auf Augenhöhe, in dem der FCC die besseren Möglichkeiten hatte, verliert die Zeiss-Elf mit 0:1 durch einen Freistoßstrahl von Leipzigs Harant.

Die seit fünf Spieltagen ungeschlagene BSG Chemie und der bis dato niederlagenfreie FCC lieferten sich in der ersten Halbzeit einen intensiven Kampf in einem zwar an Höhepunkten armen, aber insgesamt leidenschaftlich geführten Spiel, in dem der FCC die reifere Spielanlage hatte und auch zu den nennenswerteren Möglichkeiten kam. Die erste hatte Pasqcal Verkamp auf dem Fuß, dem Leipzigs Philipp Wendt gerade noch beim Abschluss aus bestmöglicher Position entscheidend stören konnte (7.). Danach spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Echte Torszenen blieben Mangelware. Erstmals wirklich eingreifen musste dann BSG-Schlussmann Benjamin Bellot, als Jenas Justin Petermann nach Vorlage von links völlig frei im Strafraum zum Abschluss kam – doch Bellot warf sich dem Jenaer entgegen und lenkte den Ball noch über den Querbalken (26.). So ging es mit einem insgesamt aber in Ordnung gehenden 0:0 in die Halbzeitpause.

Aus dieser kam der FCC mit viel Schwung und jeder Menge Druck auf den Leutzscher Kasten. René Lange bediente mit tollem Zuspiel Pasqual Verkamp, der freie Bahn hatte und über Bellot lupfte. Doch wieder war es Leipzigs Wendt, der durchgelaufen war und für seinen geschlagenen Torwart auf der Linie rettete (46.). Der FC Carl Zeiss war dem Treffer deutlich näher als die Leutzscher. Nach einer Stunde Spielzeit war es Jan Dahlke, der nach einer sehenswerten Jenaer Kombination aus guter Position den Ball mit etwas Rücklage über das Tor schoss.

Jena wollte das Tor und riskierte mehr, was den Hausherren Räume eröffnete, mit denen sie aber zunächst nicht viel anzufangen wussten. In der 67. Minute foulte Muiomo seinen Gegenspieler in Strafraumnähe. Den fälligen Freistoß aus spitzem Winkel zimmerte Leipzigs Harant mit einem unfassbar harten Geschoss ins Jenaer Tor (67.). Der Sonntagsschuss traf mitten ins Herz - und das nicht nur in das der mitgereisten, unermüdlich unterstützenden Anhänger. Auch die Jenaer Mannschaft musste sich schütteln - doch der Treffer zeigte Wirkung, von dem sich die Zeiss-Elf bis zum Abpfiff nicht mehr zu erholen vermochte. Zwar mühte sich die Zeiss-Elf, vermochte es jedoch nicht mehr, den Rückstand zu egalisieren.

Fazit: So holte die BSG Chemie Leipzig den fünften Regionalligasieg in Folge, während der FCC seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste, weil sie die eigenen Chancen nicht nutzen konnte, während die BSG aus wenig viel machte.