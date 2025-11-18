Freistoß von Corinna Rduch stellt den Endstand

Was für ein Kampf! Auf wetterbedingt schwer bespielbarem Rasen lieferten sich Untermenzing und Freimann ein intensives Duell. Beide Teams schenkten sich nichts und Menzing’s Keeperin Holzer griff in der 5. Spielminute unfassbar stark ein, um ein Kontertor durch Quiatkowsky zu unterbinden.
Die Entscheidung fiel anschliessend früh: in der 19. Minute verwandelte Rduch per Freistoß, 0:1.
Danach entwickelte sich ein echtes Abnutzungsspiel, in dem jeder Zweikampf, jede Grätsche zählte.
Nach der Pause warf Freimann mit veränderter Taktik alles nach vorne und drängte mit viel Tempo auf den Ausgleich. Der Menzinger Strafraum wurde belagert, doch die Defensive um Greß & Herbold hielt mit beeindruckendem Einsatz dagegen. Holzer war entscheidend zur Stelle, wenn doch etwas aufs Tor durchkam.
3 Punkte für den SVU und der vierten Sieg in Folge!
Eine Partie, die Schönberger’s Mannschaft weniger durch Glanz, aber umso mehr durch Leidenschaft, starke Verteidigungsarbeit und sicherlich etwas Glück für sich entschieden hat.