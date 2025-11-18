Freistoß von Corinna Rduch stellt den Endstand

Was für ein Kampf! Auf wetterbedingt schwer bespielbarem Rasen lieferten sich Untermenzing und Freimann ein intensives Duell. Beide Teams schenkten sich nichts und Menzing’s Keeperin Holzer griff in der 5. Spielminute unfassbar stark ein, um ein Kontertor durch Quiatkowsky zu unterbinden.

Die Entscheidung fiel anschliessend früh: in der 19. Minute verwandelte Rduch per Freistoß, 0:1.

Danach entwickelte sich ein echtes Abnutzungsspiel, in dem jeder Zweikampf, jede Grätsche zählte.