Freistoß sichert Kelbras Reserve schmeichelhaften Sieg

Im Vergleich zur jüngsten Heimniederlage gegen Oberröblingen II musste KSG-Trainer Fischer auf Hoffmann verzichten, zudem rückten Koch und R. Herbst zu Beginn auf die Bank. Dafür standen Burghardt, Hedig und Y. Herbst in der Startelf, Kapitän Gängel begann diesmal als Libero. Bei Kelbras Zweiter fehlten im Vergleich zum 3:1-Sieg in Bennungen J. Müller und Steinberg, dafür begannen R. Bornkessel und C. Sommer.

Zum Hinrundenfinale konnte der SV Kelbra II die Herbstmeisterschaft mit einem Sieg feiern. Der 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die bis dato auswärts ungeschlagene KSG Holdenstedt/Beyernaumburg stand aber auf sehr wackligen Füßen und war am Ende recht glücklich.

Da die Abwehrspieler um die zweikampfstarken Gängel, Burghardt, Schendzielorz und Scheffel zudem die Kelbraer Spitzen sicher im Griff hatte, ergaben sich Torchancen fast ausschließlich durch Standardsituationen. Zeigte sich Keeper Heller bei einem Kopfball nach Freistoß noch auf dem Posten (22.), machte er beim Kelbraer Führungstor durch H. Sommer in die Torwartecke keine gute Figur (27.).

In der ersten halben Stunde trat Kelbra im Stil einen Spitzenreiters auf, hatte ein klares Übergewicht im Mittelfeld und präsentierte sich vor allem in den Zweikämpfen spritziger. Trotz der optischen Überlegenheit, die auch der zunächst betont defensiven Spielweise der auf Konter lauernden Gäste geschuldet war, gelangen den Gastgebern aber nur wenige gute Spielzüge.

Die Gäste gaben ihre Zurückhaltung erst nach einer halben Stunde auf und offenbarten dabei sofort erhebliche Schwächen in der Kelbraer Deckung. So wurde ein Schuss von Hedig noch auf der Linie geblockt (38.), wie auch eine Direktabnahme von Carl nach Flanke Hedig - hier war der Ball möglicherweise schon hinter der Linie, was der Referee aber nur schwer sehen konnte (42.).

Zur Pause reagierte KSG-Trainer Fischer und brachte Koch und R. Herbst für Große und Hedig. Vor allem Routinier Koch pushte seine Mannschaft zunächst als Stürmer, später nach dem verletzungsbedingten Aus von Gängel (Knie) als Libero lautstark nach vorne. Tatsächlich ergriffen die Gäste jetzt vermehrt die Initiative, zeigten auch starke spielerische Ansätze, ohne jedoch zunächst Torgefahr auszustrahlen.

Die sich bietenden Räume nutzten die Gastgeber zu einigen guten Kontern, die aber meist gestoppt werden konnten - bis auf zwei Ausnahmen, doch da gerieten die Abschlüsse aus besten Positionen und im 1-gegen-1 zu schwach, so dass Heller ohne Mühe parieren konnte. Die Einwechslung von van Veen (für Gängel) und der immer mehr aufdrehende H. Hollo sorgten noch mal für Schwung bei der KSG, die in den letzten 20 Minuten mehrfach für Probleme in der Kelbraer Abwehr sorgten.

Doch vor allem van Veen wurde zum Pechvogel. Nach einem Konter verpasste er in einer Zwei-gegen-Eins-Situation vor dem leeren Tor den Querpass von H. Hollo (71.), nach einer Kopfballverlängerung des nächsten Jokers Doerner traf er zwar ins Tor, wurde aber wegen vermeintlichen Abseits fälschlicherweise zurückgepfiffen (90.) und in der vierten Minute der Nachspielzeit verhinderten der sonst unsichere Keeper Hille und die Abwehr im Verbund den mittlerweile eigentlich verdienten Ausgleich auf der Linie. Die Hausherren vergaben ihrerseits in der Schlussphase durch L. Müller per Volleyschuss die Entscheidung.

Am Ende blieb es beim knappen 1:0 für Kelbra II. Die KSG muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zu spät aufgewacht zu sein und scheiterte am Ende an einer mangelhaften Chancenverwertung. Nächste Woche hat die Mannschaft aber die Chance, wieder Boden gutzumachen in einer vorgezogenen Partie des 20. Spieltag gegen die SG Lengefeld/Gonnatal II in Holdenstedt. Für Kelbra II dagegen hat die viermonatige Winterpause bereits begonnen.