Freistoß-Challenge von Moses C: 3000 Euro für Mannschaftstour gewinnen

Bei der Freistoß-Challenge könnt ihr 3000 Euro als Gutschein für Eure Mannschaftsfahrt gewinnen. – Foto: FuPa Niederrhein / Moses C

Das Saisonfinale hält für Euch bei FuPa Niederrhein noch einmal einen besonderen Höhepunkt parat. Denn Vereine am Niederrhein aufgepasst: Wenn ihr drei Schützen stellen könnt, die einen strammen Freistoß in den Kasten setzen können, habt ihr die Chance, mit Moses C und FuPa Niederrhein einen Reisegutschein über 3000 Euro zu gewinnen. Ja, ihr habt richtig gehört!

Doch was müsst ihr dafür tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst Euch nur mit einem kurzen Video bei uns bewerben, in das ihr den Song "Freistoß" von Moses C und Killermichel einbaut, den ihr auf allen gängigen Streaming-Portalen oder auch bei YouTube finden könnt:

Dreht ein lustiges Video, in dem der Song vorkommt, das muss auch gar nicht lang sein, und ladet Euer Video danach bei Instagram hoch und verwendet den Hashtag #FuPaMosesC. Wichtig: Verlinkt in eurem Beitrag auf Instagram @mosescichone, @killermichel und @fupaniederrhein - das Teilen in eurer Story mit den Verlinkungen schadet sicherlich auch nicht! Teilnahmeberechtigt sind alle Mannschaften mit Männer- oder Frauenteams, oder auch Jugendmannschaften, bei denen alle Teilnehmer aber 16 Jahre alt sein müssen. Die Bewerbungsfrist läuft am 15. Mai um 23.59 aus, bis dahin müssen Eure Videos hochgeladen sein. Wir wählen dann im Anschluss 30 Mannschaften aus, die sich für das große "Freistoß-Event" qualifizieren.

Freistoß-Challenge am 29. Mai in Mönchengladbach

Diesen Termin solltet ihr Euch schonmal freihalten, wenn ihr dabei sein wollt. Wir laden Euch am 29. Mai ab 19 Uhr auf die Anlage der Sportfreunde Neuwerk am Gathersweg 45 in Mönchengladbach-Neuwerk ein. Dort wird dann die Aufgabe sein, den Ball an einer Mauer vorbei ins Tor zu zirkeln, und dabei so hart wie möglich zu schießen. Wir messen die Schussgeschwindigkeit dann kilometergenau. Die beiden Teams, die die besten Schützen des Tages stellen, erreichen das große Finale - in dem es dann um den großen Tagespreis geht. Gerne dürft ihr auch mehr als die drei Schützen mitbringen und die Teams anfeuern, das gilt natürlich auch für alle anderen interessierten Zuschauer. Für das leibliche Wohl wird die Gastronomie der Sportfreunde für Euch natürlich sorgen.