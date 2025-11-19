David Haider Al-Azzawe wurde im Sportstrafverfahren freigesprochen. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Freispruch für David Haider Al-Azzawe im Sportstrafverfahren

Fortuna-Profi David Haider Kamm al-Azzawe wurde am gestrigen Abend nach mündlicher Verhandlung vor dem Sportschiedsgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) in Duisburg vom Vorwurf grob unsportlichen Verhaltens wegen angeblich getätigter diskriminierender Beleidigungen gegen den Düsseldorfer U23-Spieler Mechak Quiala Tito freigesprochen.

„Wir sind froh, dass sich Haider jetzt wieder voll auf den Sport konzentrieren kann. Er hat unter den unberechtigten Vorwürfen sehr gelitten“, sagt Niklas Müller, der Geschäftsführer der Fortuna zu dem Freispruch. In der Urteilsbegründung führte der Vorsitzende der erkennenden Kammer unter Anderem aus, Al-Azzawe habe die fraglichen Geschehnisse während des Regionalligaspiels der Kölner Fortuna gegen Fortuna Düsseldorf schlüssig und detailliert geschildert. Demgegenüber sei die Aussage des Spielers Mechak Quiala Tito lückenhaft und zum Teil widersprüchlich gewesen.

"Haider war bereits vorverurteilt worden" „Mancherorts war Haider bereits vorverurteilt worden. Dagegen hat er sich erfolgreich gerichtlich zur Wehr gesetzt, was dazu führte, dass auch ein Online-Artikel per einstweiliger Verfügung des Landgerichts Köln am 4. November 2025 gelöscht werden musste“, sagt Niklas Müller.