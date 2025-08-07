Jubel bei der TuS Marienborn nach dem Führungstreffer von Alexander Markiefka (links), der von Luka Baljak (Mitte) und Felix Schwab beglückwünscht wird. Foto: Kristina Schäfer

Freislers "Weltklasse-Tor" kegelt VfB Bodenheim aus Pokal TuS zieht nach Pokalkrimi in nächste Runde ein

Mainz. „Ein Bundesliga-Kopfball“, muss Marco Jantz anerkennen. „Ein Weltklasse-Tor.“ Rückwärts laufend und nach hinten springend, legt Moritz Freisler in eigentlich unmöglicher Körperhaltung den Ball mit der Stirn ins kurze Eck. Man denkt erst: Warum lässt der 29-Jährige die Flanke von Issa Beydoun nicht für den besser postierten Tarek Schwiderski durch – und dann trudelt der Ball ins Netz. Es ist der 2:1 (1:0, 1:1)-Siegtreffer der TuS Marienborn im Drittrunden-Duell des Fußball-Verbandspokals gegen den VfB Bodenheim. Zu sehen im Re-Live des VRM-Streams.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. VfB trifft – lässt aber auch viele Chancen liegen

In Minute 116, kurz vor Ende der Verlängerung, ist damit der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. „Wir müssen nach einer Stunde 3:1 führen“, hält Jantz, der Bodenheimer Trainer, fest. Nach einem sehenswerten Start zweier offensivfreudiger Verbandsliga-Nachbarn hatte der VfB bald das Kommando übernommen. „Schade, dass wir wieder schlecht ins Spiel starten.“ Alexander Markiefka brachte die TuS früh in Führung. Einen perfekt getimten, langen Ball von Antonio Serratore verwertete der Zugang aus der eigenen zweiten Mannschaft per Heber (5.). Luka Baljak wollte schnell nachsetzen, doch Fabian Niemann parierte stark. Di., 05.08.2025, 19:45 Uhr TuS Marienborn Marienborn VfB Bodenheim Bodenheim 2 n.V. 1 Abpfiff