Freislers "Weltklasse-Tor" kegelt VfB Bodenheim aus Pokal

Mainz. „Ein Bundesliga-Kopfball“, muss Marco Jantz anerkennen. „Ein Weltklasse-Tor.“ Rückwärts laufend und nach hinten springend, legt Moritz Freisler in eigentlich unmöglicher Körperhaltung den Ball mit der Stirn ins kurze Eck. Man denkt erst: Warum lässt der 29-Jährige die Flanke von Issa Beydoun nicht für den besser postierten Tarek Schwiderski durch – und dann trudelt der Ball ins Netz. Es ist der 2:1 (1:0, 1:1)-Siegtreffer der TuS Marienborn im Drittrunden-Duell des Fußball-Verbandspokals gegen den VfB Bodenheim. Zu sehen im Re-Live des VRM-Streams.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
VfB trifft – lässt aber auch viele Chancen liegen
In Minute 116, kurz vor Ende der Verlängerung, ist damit der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. „Wir müssen nach einer Stunde 3:1 führen“, hält Jantz, der Bodenheimer Trainer, fest. Nach einem sehenswerten Start zweier offensivfreudiger Verbandsliga-Nachbarn hatte der VfB bald das Kommando übernommen. „Schade, dass wir wieder schlecht ins Spiel starten.“ Alexander Markiefka brachte die TuS früh in Führung. Einen perfekt getimten, langen Ball von Antonio Serratore verwertete der Zugang aus der eigenen zweiten Mannschaft per Heber (5.). Luka Baljak wollte schnell nachsetzen, doch Fabian Niemann parierte stark.
„Aber ab der 20. Minute hat Marienborn nicht mehr stattgefunden“, resümiert Jantz. Vor allem sein Kapitän Calvin Faßnacht reihte Abschluss an Abschluss. Aus Kurzdistanz scheiterte er an Paul Bienefeld (41.), auch nach einem Einwurf (62.) und mit einem Pfosten-Knaller aus unmöglichem Winkel (95.) wurde Faßnacht brandgefährlich. Nur logisch, dass der 26-Jährige mit seinem starken linken Fuß den Ball aus 15 Metern zum 1:1 ins lange Eck zirkelte (47.).
„Wir waren mental stark, haben alles im Kopf weggedrückt“, strahlt Tus-Trainer Ali Cakici. Geduldig im Fünferblock um den überragenden Marc Beck verteidigend, schienen die Platzherren alle Zeit der Welt zu haben, um auf ihren einen Moment zu lauern. „Wir wissen genau, was wir gerade auf den Platz bringen können, und akzeptieren das“, sagt Cakici. Sein Wunschlos? „Schott wäre gut.“
Sonntag (15.30 Uhr) kommt mit Alemannia Waldalgesheim der nächste Hochkaräter. Die Bodenheimer wagen das in der Pfalz äußerst erfolgreiche Experiment und empfangen die TSG Bretzenheim am Montag (19.30 Uhr) zum Derby, mit der Hoffnung auf viele Zuschauer.