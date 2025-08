Freislers "Weltklasse-Tor" kegelt Bodenheim raus

„Ein Bundesliga-Kopfball“, muss Marco Jantz anerkennen. „Ein Weltklasse-Tor.“ Rückwärts laufend und nach hinten springend, legt Moritz Freisler in eigentlich unmöglicher Körperhaltung den Ball mit der Stirn ins kurze Eck. Man denkt erst: Warum lässt der 29-Jährige die Flanke von Issa Beydoun nicht für den besser postierten Tarek Schwiderski durch – und dann trudelt der Ball ins Netz. Es ist der 2:1 (1:0, 1:1)-Siegtreffer der TuS Marienborn im Drittrunden-Duell des Fußball-Verbandspokals gegen den VfB Bodenheim. Zu sehen im Re-Live des VRM-Streams .

In Minute 116, kurz vor Ende der Verlängerung, ist damit der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. „Wir müssen nach einer Stunde 3:1 führen“, hält Jantz, der Bodenheimer Trainer, fest. Nach einem sehenswerten Start zweier offensivfreudiger Verbandsliga-Nachbarn hatte der VfB bald das Kommando übernommen, immer mehr Ballbesitz und auch die klar besseren Chancen. „Schade, dass wir wieder schlecht ins Spiel starten“, blickt Jantz auch auf den 1:3-Ligastart beim FC Basara zurück. Diesmal war es Alexander Markiefka, der die TuS früh in Führung brachte. Einen perfekt getimten, langen Ball von Antonio Serratore verwertete der Zugang aus der eigenen zweiten Mannschaft per Heber (5.). Luka Baljak wollte schnell nachsetzen, doch Fabian Niemann parierte stark.