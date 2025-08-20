Freisinger Teams vor der neuen Kreisliga-Saison: Wirklich euphorisch ist noch keiner Fußball

So spät wie schon seit Jahren nicht mehr rollt im Fußballkreis Donau/Isar wieder der Ball. Während es in der Landes- und Bezirksliga schon seit mehreren Wochen wieder um Tore und Punkte geht, beginnt die Saison 2025/26 in der Kreisliga 2 erst am kommenden Wochenende.

Landkreis – Das Freisinger Tagblatt wirft einen Blick auf den (Vorbereitungs)-Stand bei den sieben Landkreisteams in der Kreisliga. Wer fühlt sich bereit? Wer hat noch Nachholbedarf? Und: Wer hat – positiv oder negativ – in der Testspielphase überrascht?

TSV Allershausen

Als Favorit auf die Meisterschaft wird in der Kreisliga 2 immer öfter der TSV Allershausen genannt. Doch Spartenchef Philipp Jordan wählt den diplomatischen Weg. Der Vierte der vergangenen Saison gehe ohne die ganz großen Ambitionen in die Saison. „Wenn wir die erste Zeit ohne viele Verletzte bleiben, dann können wir weiterschauen“, erklärt Jordan weiter. „Spielerisch waren wir ja letzte Saison schon gut.“

Wirklich verschlechtert haben sich die Ampertaler nicht, das zeigen auch die Testspiele. Im Toto-Pokal steht der TSV in der vierten Runde, außerdem ließ Allershausen mit einigen Schützenfesten aufhorchen. Dem TSV Bergkirchen schenkte man ebenso sechs Dinger ein wie dem TSV Paunzhausen im Pokal, auch Karlsfeld II fing sich fünf Stück. Gut eingefunden hat sich in der Offensive auch Neuzugang Florian Augscheller, der munter traf. „Er ist nah dran, auf Anhieb in der Startelf zu stehen“, lobt Jordan.

BC Attaching

Viele Augen werden wohl auf die Freisinger Vorstadt gerichtet sein, wo der BCA nach dem Bezirksliga-Abstieg mit erneuertem Kader antreten wird. Doch von Euphorie will Trainer Stephan Fürst nichts wissen, zu ungewiss standen die Sterne in den letzten Wochen. Das liegt vor allem daran, dass der Coach personell derzeit nicht auf seinen ganzen Kader zurückgreifen kann: Urlauber dünnen das Team aus, vor allem aber schlugen und schlagen Langzeitverletzte ins Kontor. Wichtige Leute wie Lukas Hübner, Domenic Hörmann oder auch Uros Mijovic fehlten bisher und werden auch noch weiter passen müssen, zum Teil sogar langfristig.

Schlecht für die Moral war überdies das 0:8 im ersten Testspiel gegen den SVA Palzing, wenngleich das BCA-Team da erst zwei Einheiten hinter sich hatte. Positiv: Neuzugang Konstantin Mayr hat sich schon bestens integriert. „Er übernimmt bereits viel Führungsverantwortung“, lobt Trainer Fürst, der in Summe „nicht sagen kann, wo wir stehen“.

SC Kirchdorf

Viele Vereine haben auch den Sportclub aus Kirchdorf in dieser Saison auf dem Favoritenzettel. Doch SCK-Coach Andreas Apold weiß selbst noch nicht so recht, wo er die Seinen nach der Vorbereitung einordnen soll. Wie vielerorts fehlten einige Kicker aufgrund von Urlaub. „Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg“, fasst es Apold zusammen. „In Summe kann ich es aber ganz schwer einschätzen.“

Bei den Testpartien war es ein Auf und Ab für den SCK: Neben positiven Partien, etwa ein 2:0 gegen das Kreisliga 1-Team Sandersdorf, gab’s auch einige Denkzettel für das Team, etwa das 2:3 im letzten Test gegen den körperlich robusten Kreisklassisten ST Scheyern. „Da haben wir gemerkt: ,Hoppala, wir müssen mehr investieren‘“, betont der Trainer.

SV Kranzberg

Überhaupt nicht zufrieden mit der eigenen Vorbereitung war Kranzbergs Übungsleiter Dennis Hammerl. Das lag hauptsächlich daran, dass Hammerl aufgrund von Urlaub und Verletzungen fast nie seine volle Kapelle versammeln konnte. Einen Rhythmus konnte der SVK da noch nicht finden.

In einer Testpartie patzte Kranzberg zuletzt mit 0:2 gegen Kreisligist Grüne Heide. „Wir werden sicher noch zwei bis drei Wochen Gas geben und viel über den Kampf einbringen müssen“, warnt der Coach. Ein Lichtblick im Ampertal: Im Pokal ist dem SVK der Sprung in die vierte Runde gelungen.

FC Moosburg

Eine der zentralen Fragen nach einer Sommervorbereitung ist immer: Wie kommen die Aufsteiger in die Saison? In der Dreirosenstadt bleibt Spielertrainer Florian Bittner zurückhaltend. Insgesamt sei die Vorbereitung durchwachsen verlaufen, „aber grundsätzlich bin ich zufrieden“. Auch beim FCM waren aufgrund der Urlaubszeit nicht immer alle Akteure da, selbst der Coach verpasste die eine oder andere Einheit.

„Rein von den Ergebnissen in den Testspielen hat’s gepasst“, sagt Bittner. Davon ausgenommen ist das 4:4-Remis beim letztjährigen Dauerrivalen SV Marzling. „Damit war ich überhaupt nicht zufrieden“, gibt Bittner zu, da habe seine Mannschaft einen Durchhänger gehabt. „Doch lieber haben wir den Durchhänger in der Vorbereitung als während der Saison“, gibt sich der 34-Jährige insgesamt optimistisch.

TSV Nandlstadt

In der vergangenen Saison sind die Nandlstädter Kicker dank einer erfolgreichen Relegation dem Abstieg in die Kreisklasse knapp entgangen. Und nach der Sommerpause zieht das aktuell beste Team aus der Hallertau ein durchaus positives Fazit. „Wir sind schon sehr zufrieden“, betont Spartenchef Sebastian Löffler.

Die Beteiligung in den Trainingseinheiten war hoch beim TSV. „Scheinbar will jeder um einen Stammplatz kämpfen“, schmunzelt der Fußballchef. Und in Summe fuhren die Nandlstädter in den Testpartien auch verdiente Siege ein, etwa ein 8:0 gegen Nachbar Tegernbach/Rudelzhausen. Am meisten sticht aber ein 1:1 gegen Bezirksligist Langengeisling, das Ex-Team von Trainer Andreas Buchberger, heraus. „Da konnten wir gut mithalten“, schwärmt Löffler.

FCA Unterbruck

Rückblick: In der vergangenen Saison war der FCA Unterbruck lange das Team der Stunde und führte die Liga sensationell an. Nun, in der Sommervorbereitung, mussten die Ampertaler jedoch einen Neuanfang moderieren. Denn alle Top-Torschützen haben aufgehört. Und ist dieser Neuanfang gelungen? „Wir hatten generell eine gute Vorbereitung“, berichtet Spartenchef Christian Stanglmeir. „Wir haben trotzdem Tore geschossen.“

Die Testspiele standen dabei ganz unter dem Motto „Triff den Ex“. So ging es etwa gegen Alfons Deutingers Gammelsdorfer (4:1) und auch zweimal gegen Pascal Prellers neuen Club Haimhausen. Bruck gewann beide Partien und am Ende auch den dortigen Bründl-Cup. Ein Fingerzeig könnte das letzte Match gewesen sein: Da schlugen die Rot-Weißen Kreisligist Zamdorf deutlich und hochverdient mit 4:1.