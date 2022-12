Freisinger Kreisklassisten drehen am Trainerkarussell Vatanspor und SCF suchen neuen Coach

Freising – Gleich zwei Freisinger Fußball-Kreisklassisten befinden sich vor Weihnachten auf Trainersuche: Der Tabellenneunte SC Freising hat sich Ende November von seinem Trainergespann Sezgin Gül und Mesut Toprak getrennt. Und beim Schlusslicht Vatanspor Freising haben der Club und Spielertrainer Deniz Sari die Reißleine gezogen.

Bei Vatanspor ist noch nichts spruchreif

Vorstandschaft und er seien sich einig gewesen, dass es nichts bringe, so weiterzumachen, betont der 37-jährige Ex-Regionalliga-Kicker Deniz Sari. Er kehrt nun als Spieler zu seinem früheren Verein Türk Gücü Erding zurück. Was den Nachfolger auf der Vatanspor-Bank anbelangt, ist man laut Abteilungsleiter Muhammet Esen in guten Gesprächen, es sei aber noch nichts spruchreif. Dasselbe gelte für mögliche Neuzugänge in der Winterpause.