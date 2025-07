Der 1.FC Schlicht erwischte einen Start nach Maß in die neue Bezirksliga-Saison. – Foto: Josef Trummer

Freisinger-Doppelpack für Hahnbach – Furth und Schirmitz verlieren Bezirksliga Nord, der Sonntag: Gelbrote Karten bringen Furth im Wald und Pfreimd auf die Verlierstraße Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Furth i.W Schirmitz Arnschwang SV Hahnbach + 2 weitere

Die Aufsteiger FC Furth im Wald und SpVgg Schirmitz sind am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord ohne Punktgewinn geblieben. Die Drachenstädter verloren nach einem Blitz-Doppelschlag und einer frühen Ampelkarte das Lokalderby bei der DJK Arnschwang mit 0:2. Parallel verloren die Schirmitzer ihr Heimspiel gegen den SV Hahnbach mit 1:3. Für die Gäste steuerte der neue Spielertrainer Bastian Freisinger gleich mal zwei Tore bei. Den höchsten Sieg des Tages feierte der 1.FC Schlicht, der bei der SpVgg Pfreimd einen satten 4:0-Sieg landete – und Pfreimds neuem Trainer Michael Hartlich den Einstand vermieste.



Christian Ranzinger (Trainer DJK Arnschwang): „Ein verdienter Derbysieg! Schlüssel zum Erfolg war, dass wir von Anfang an Derby-Stimmung den Platz gebracht haben, dass wir zweikampfstark und bissig waren. Das hat Furth etwas überrascht. Relativ früh gingen wir mit 2:0 in Führung, was wir bis zum Schluss verteidigt haben. Natürlich hat uns die frühe Gelbrote Karte an Furth in die Karten gespielt. Bei der Hitze hatte der Gegner dann nur noch wenig entgegenzusetzen.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir haben bis zur 60. Minute sehr diszipliniert gespielt und wenige Torchancen zugelassen. Nach vorne hat uns jedoch oft der letzte Ball bzw. der letzte Kontakt gefehlt. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, Schlicht hatte mehr Ballbesitz, aber wenige Torchancen. Wir kamen gut aus der Kabine. Nach dem Platzverweis gegen uns war es natürlich sehr schwer gegen eine sehr spielstarke Mannschaft. Uns wurde das vermeintliche 1:1 wegen Abseits abgepfiffen, das 0:2 war ein Sonntagsschuss. In Unterzahl und bei den Temperaturen wurde es dann sehr schwer. Wir wollen schnell einen Haken hinter das Spiel setzen und uns gut auf den nächsten Gegner vorbereiten.“







Fabian Hirmer (Trainer SpVgg Schirmitz): „Eine vermeidbare Niederlage heute. Wir haben am Anfang 15 Minuten gebraucht, bis jeder die neue Umgebung und das schnellere Tempo angenommen hat. Leider passierten zwei Tore durch krasse individuelle Fehler. Die gezeigte Leistung lässt uns jedoch Hoffnung für die kommende Aufgaben schöpfen.“