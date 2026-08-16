Freising verpasst Ausgleich gegen Waldperlach – und hadert mit dem Schiedsrichter

Der SE Freising kassiert beim SV Waldperlach die erste Niederlage nach saisonübergreifend 16 Spielen ohne Pleite. Für Diskussionen sorgte ein nicht gegebenes Tor.

Irgendwann musste es ja mal passieren: 16 Pflichtspiele war der SE Freising saisonübergreifend unter Trainer Mijo Stijepic bisher ungeschlagen. Am Samstag nun handelten sich die Lerchenfelder mit dem 2:4 (2:2) beim SV Waldperlach die erste (Saison-)Schlappe ein – verhagelt hatte die Stimmung am Ende aber nicht unbedingt die Niederlage allein.

Es lief am frühen Samstagnachmittag die 34. Spielminute, als der Ball im Tor des SV Waldperlach lag – das 2:2 für den SEF. Der bisherige Tabellenführer wähnte sich auf dem Weg zum nächsten Erfolg, und selbst die Hausherren mussten in ihrem Ticker zugeben, dass die Gäste, trotz anfänglicher Führung der Mannschaft aus der Landeshauptstadt, die aktivere Mannschaft waren.

Schiedsrichter gibt Ausgleichstreffer nicht

Osaro Aiteniora hatte getroffen – doch zum Schrecken der Gelb-Schwarzen gab Schiedsrichter Jan Nagel das Tor nicht. Auf Videos ist zu sehen, wie das Leder locker einen halben Meter hinter der Linie ist. „Das war eine eklatante Fehlentscheidung, die das Spiel entschieden hat“, echauffierte sich Sportdirektor Andreas Schlechta hinterher. „Das ist ein Witz, der Schiedsrichter hatte eine klare Sicht auf das Spiel und muss das sehen.“

SEF im Pech – gleich drei Pfostentreffer

Zuvor waren die Freisinger zunächst nach einem Schnitzer im Aufbau (Semir Gracic, 8.) und nach einem langen Ball (Roberto Valanzano, 9.) mit 0:2 in Rückstand geraten. Nach einem guten Pass von Florian Hölzl verkürzte aber Fabrizio Brandes (32.), ehe Hölzl nach einem Zuspiel von Florian Huber (45.+4) doch noch egalisierte. Freising hätte zu dem Zeitpunkt längst führen müssen, nicht nur, als Schiedsrichter Nagl entscheidend ins Spiel eingriff. Allein dreimal trafen die Gäste Aluminium.

Am Ende saß der SEF-Frust tief. Vor allem, nachdem Waldperlach zweimal konterte – durch Jamshid Mohannadi (76.) und Philipp Schaefer (86.) – und damit die erste Stijepic-Niederlage besiegelte. „Wenn man vier Tore schluckt, hat man am Ende etwas falsch gemacht“, fasste es der Coach zusammen. „Mir fällt es aber schwer, von einer verdienten Niederlage zu sprechen.“