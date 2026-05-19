Freising United verliert 1:5 gegen Meister Geroldshausen

Prima dagegengehalten: Freising United um Nicole Wichter (r.) verkaufte sich gegen den Ligaprimus teuer. – Foto: Lehmann

Die SG Freising United unterliegt den noch ungeschlagenen Geroldshausener Frauen. Zur Pause hatte Antonia Huber nach starkem Pressing noch auf 1:2 verkürzt.

Keine Tore, dafür aber wenigstens einen Zähler gab es für die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck im Spiel gegen den ST Scheyern. Viele Treffer fielen dagegen in der Partie der SG Freising United – jedoch fast alle gegen die Domstädterinnen.

FCA Unterbruck – ST Scheyern 0:0. „Das Unentschieden fühlt sich heute ein bisschen wie eine Niederlage an“, sagte FCA-Trainer Rudolf Greiner hinterher. Seine Mannschaft habe gegen den Tabellennachbarn „super gespielt“ und hätte sich die drei Punkte verdient gehabt. Zweimal verhinderte der Pfosten die Unterbrucker Führung – und einmal der Pfiff des Unparteiischen, der einen Treffer wegen Abseits zurücknahm.

Bereits in der siebten Spielminute bekamen die Bruckerinnen einen Strafstoß, Goalgetterin Lena Zaindl scheiterte aber an der gegnerischen Torhüterin. „Heute wollte der Ball einfach nicht rein“, ärgerte sich Greiner. In einem kampfbetonten Spiel, das wegen eines Gewitters für zehn Minuten unterbrochen werden musste, wurden die Gäste nur durch Fernschüsse gefährlich. „Alles andere haben wir gut verteidigt und außerdem schön hinten rausgespielt“, berichtet der Coach.

Weiter geht es für die viertplatzierten Bruckerinnen am Freitagabend um 19.30 Uhr mit dem Match beim SV Karlskron. „Dort wollen wir unseren spielerischen Ansatz genauso fortführen“, blickt er voraus. Mit etwas mehr Glück im Abschluss sollten dann auch drei Punkte drin sein.

SG Freising United – SV Geroldshausen 1:5 (1:2). Nichts zu holen gab es für die SG Freising United gegen die noch ungeschlagenen Geroldshausener Frauen, die bereits in der Vorwoche die Meisterschaft feierten. „Die sind einfach eine Klasse besser als der Rest der Liga“, musste auch Freisings Trainer Sebastian Röder anerkennen. Trotzdem wollte sein Team den Ligaprimus ärgern.

Besonders in der ersten Halbzeit gelang das ziemlich gut. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 sorgte Antonia Huber nach starkem Pressing kurz vor der Pause für den Anschluss (41.). „Da hatten wir wirklich das Gefühl, dass hier was drin ist“, sagte der Übungsleiter. In Hälfte zwei dominierte der SVG dann allerdings zusehends und feierte einen auch in der Höhe verdienten Sieg. United-Torhüterin Vanessa Schmid verhinderte durch starke Paraden weitere Gegentreffer. „Dennoch kein Vorwurf an unsere Spielerinnen, sie haben es gut gemacht“, lobte Röder. Am kommenden Wochenende haben die Freisingerinnen, die in der Tabelle auf Rang acht stehen, spielfrei. Tore: 0:1 Amy Täckelburg (15.), 0:2 Lilly Leppmeier (30.), 1:2 Antonia Huber (41.), 1:3 Amelie Bauer (49.), 1:4 Gina Peter (61.), 1:5 Katrin Kaindl (78.).