Freising United: Eine große Chance für den Mädchenfußball Gründung des U15-Teams

Drei Freisinger Vereine ziehen in punkto Mädchenfußball an einem Strang. Die Gründung des U15-Teams soll erst der Anfang gewesen sein.

Freising – Die Vereinsgrenzen hinter sich gelassen haben die SG Eichenfeld, der SC Freising und der SV Vötting. Gemeinsam bieten sie Mädchen eine Perspektive, die es so in Freising lange nicht gegeben hat. Die Gründung des U15-Juniorinnen-Teams soll jedoch erst der Anfang gewesen sein.

Die Idee einer Mädchen-Fußballmannschaft geisterte schon lange durch die Große Kreisstadt. Denn die jungen Sportlerinnen haben ein Problem: Nach der D-Jugend fehlt ihnen die Perspektive. Bei den Jungs weiterzuspielen, ist nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Außerdem macht es ihnen die körperliche Entwicklung immer schwerer, mit ihren männlichen Kollegen mitzuhalten. Die Folge ist, dass viele Mädchen ganz mit dem Fußball aufhören.

Der Kader wuchs schnell auf 16 Mädels an

So wäre es wohl auch einigen Spielerinnen der Freisinger Vereine ergangen. „Die Mädels wollen spielen, aber wir konnten ihnen nichts anbieten“, sagte Gerhard Wimmer, Abteilungsleiter bei der SG Eichenfeld. Doch zwischen der SGE und dem SC Freising reifte schon im vergangenen Jahr die Idee, den Mädchenfußball auch langfristig in Freising zu etablieren. Vier Spielerinnen aus der ehemaligen U 14 des SCF und fünf Eichenfelder Juniorinnen schlossen sich zusammen. Später holte man auch den SV Vötting ins Boot – und durch weitere Neuzugänge ist der Kader auf 16 Mädels angewachsen. „Wir nutzen die Basis der einzelnen Vereine, Strukturen und Plätze sind ausreichend vorhanden“, betont Wimmer.

So startete im März das Training, wobei einige Mädels zusätzlich noch die Spielzeit bei den Jungs zu Ende kickten. Zu Beginn der neuen Saison 2022/23 wurde das Team schließlich als Spielgemeinschaft für die Punktrunde angemeldet, in der es dank des Norweger Modells als Neuner-Mannschaft starten kann. Und auch hierbei ziehen die drei Vereine an einem Strang: Die Heimpartien werden abwechselnd bei den Mitgliedern der Spielgemeinschaft ausgetragen.

Besonders hervorzuheben ist auch der Zusammenhalt in der Mannschaft. Gemeinsame Aktivitäten wie beispielsweise Essengehen und das Schauen des Frauen-EM-Finales haben die Truppe zusätzlich zusammengeschweißt. Zudem lobt Trainer Josef Gangkofer die Eigeninitiative der Mädels, von denen er einige schon aus seiner Zeit als U14-Betreuer beim Sportclub kannte. So wurde binnen kürzester Zeit ein Mannschaftsrat ins Leben gerufen – und auch ein neuer Name für das Team sollte her: Die Juniorinnen sehen sich als Einheit – und so entstand die Idee, als „Freising United“ an den Start zu gehen. Das Engagement setzt sich auch in der Jugendarbeit fort: So trainieren vier Spielerinnen unabhängig von der eigenen Vereinszugehörigkeit die F-Jugend des SC Freising und zeigen so auch den Jüngeren, dass Mädchen richtig gut Fußball spielen können.