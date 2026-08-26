Freising problemlos eine Runde weiter – Drama in Lichtenau

Kranzberg setzte sich im Toto-Pokal souverän durch. – Foto: Stephan Schikowski

Toto-Pokal in der Region Donau/Isar! Während sich Freising und Kranzberg problemlos durchsetzten, kam es im Kreisliga-Duell zwischen Lichtenau und Ober- Unterhaunstadt zu einem echten Drama.

Was für ein Drama in Lichtenau! Im Pokalduell der beiden Kreisligisten stand es nach 90 Minuten 2:2 und das Elfmeterschießen musste über das Weiterkommen entscheiden. Nach 17 Schützen war das Spiel entschieden und Ober- Unterhaunstadt durfte den Einzug in die nächste Runde feiern.

Eine Überraschung gab es im Duell des FC Herzogstadt gegen den FC Finsing. Der Kreisklassist besiegte Kreisligist Finsing knapp mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Tobias Paulus vom Punkt (68.).

Bezirksligist SE Freising zog ohne Probleme in die nächste Runde ein. Zur Pause führte Freising dank eines Treffers von Florian Huber mit 1:0 (18.) – und drehte in der zweiten Halbzeit auf. Marwane Gobitaka schnürte einen Hattrick (50., 61., 86.) und Huber mit seinem zweiten Treffer des Tages (52.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Simon Sczepanski erzielte spät den Ehrentreffer zum 1:5-Endstand (88.).

Kreisligist TV Münchsmünster zog bei Kreisklassist SV Oberstimm problemlos in die nächste Runde ein. Enrico Reidl (4.), Tobias Schmid (10., 53.) und Moritz Feigl (53.) sorgten für eine 4:0-Führung des Favoriten. Kurz vor Schluss erzielte Luca Sarcone den Treffer zum 4:1-Endstand (87.).

A-Klassist VfB Pörnbach musste sich dem FC Geisenfeld geschlagen geben. Ein Doppelpack von Timo Postruschnik brachte den Favoriten früh mit 2:0 in Führung (12., 20.). Vor der Pause kam Pörnbach aber wieder heran. Lukas Kollmannsberger erzielte den Anschlusstreffer (44.). Kurz vor Schluss machte Geisenfeld den Deckel drauf und Stefan Schmailzl traf zum 3:1-Endstand (83.).

Der SV Kranzberg setzte sich sicher gegen Kreisklassist TSV Paunzhausen durch. Zur Pause führte Kranzberg durch den Treffer von Florian Edlhuber mit 1:0 (8.). In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich. Peter Bongers (65.), Doppelpacker Rade Marinkovic (72., 82.) und Tufan Cirek (89.) stellten auf den 5:0-Endstand.

A-Klassist FC Hettenhausen schaffte es Bezirksligist TSV Rohrbach vor Probleme zu stellen. Am Ende setzte sich der Favorit durch. Rohrbach führte durch die Treffer von Jonah Schabenberger (24.), Yannik Werle (32.) und Nico Elfinger (36.) nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 3:0. Nach der Pause spielte auch der A-Klassist mit. Tobias Friedl brachte den Außenseiter wieder heran (60.), ehe Noah Maysami den alten Abstand wieder herstellte (67.). Michael Klinger ließ die Hausherren wieder hoffen und stellte auf 2:4 (69.). Morteza Fatullahi (70.) und Moritz Schapfl (81.) machten dann für Rohrbach alles klar. Der letzte Treffer blieb aber Hettenhausen vorbehalten: Haris Husic stellte auf den 3:6-Endstand aus Sicht der Hausherren (83.).

Kreisklassist Aspis Taufkirchen musste sich dem FC Lengdorf knapp geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel früh in der Partie. Ein Eigentor von Konstantinos Papantoniou brachte Lengdorf in die nächste Runde (14.).

Bezirksligist TSV Allershausen steht ohne Probleme in der nächsten Runde. Gegen den SV Marzling brachten Florian Augscheller (22.) und Jasko Hamzagic (26.) Allershausen in Führung. In der zweiten Halbzeit schnürte erst Hamzagic den Doppelpack (75.), ehe auch Augscheller seinen zweiten Treffer erzielte und auf den 4:0-Endstand stellte (86.).