Freising mit Klassenerhalt in Torfestival - TSV Rohrbach II steigt auf

Alles oder Nichts hieß es am Samstag in der Relegation zur Kreisklasse im Kreis Donau/Isar: Der Türk SV Pfaffenhofen ist abgestiegen. Der TSV Rohrbach II geht im Gegenzug rauf. Der SC Freising konnte den Klassenerhalt fixieren. Der TSV Reichertshausen bleibt in der A-Klasse.