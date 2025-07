Nach drei Testspielsiegen in Folge musste Freising eine herbe Pleite gegen den FC Deisenhofen hinnehmen. – Foto: Valentin Hack

Freising geht gegen Deisenhofen unter – Neuer Torwart im Anflug Klare Niederlage für den Bezirksligisten

Lange hielt Freising mit dem Favoriten aus Deisenhofen mit, am Ende mussten die Mannen von Alex Schmidbauer dennoch eine 1:6-Niederlage hinnehmen.

Dieses Ergebnis war deutlich: Nach drei Testspielsiegen in Folge in der laufenden Vorbereitung mussten sich die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising am Dienstagabend mit 1:6 (0:1) dem FC Deisenhofen geschlagen geben, immerhin Tabellenfünfter der abgelaufenen Saison in der Bayernliga Süd. Von einem Dämpfer wollte SEF-Coach Alex Schmidbauer aber nicht sprechen: „Eine Niederlage gegen ein solches Team ist akzeptabel.“ Di., 01.07.2025, 19:30 Uhr SC Eintracht Freising SE Freising FC Deisenhofen Deisenhofen 1 6

Klar war von Anfang an, dass die Hausherren nicht das Spiel bestimmen, sondern vor allem gegen den Ball arbeiten würden. Das gelang den Freisingern über eine Stunde bestens. Im ersten Durchgang waren die Lerchenfelder sogar näher dran am Führungstreffer: Joshua Steindorf vergab freistehend (25.). Johannes Kleidorfer traf per Freistoß nur den Pfosten (42.), zudem wäre der Nachschuss von Rafael Wiesinger beinahe drin gewesen. Im Gegenzug leistete sich der SEF allerdings ein dummes Foul, das per Elfmeter zum 0:1 durch Florian Schmid führte (45.). Auch nach dem Wechsel luden die Eintrachtler den FCD zum Toreschießen ein: Paul Schemat (51./82.), Dennis Yimez (77.), Lukas Kretzschmar (81.) und Björn Jost (86.) erhöhten auf 0:6, bevor Marzuk Shaban der Ehrentreffer gelang (87.). Danach verschoss SEF-Kicker Florian Huber noch einen Strafstoß (88.). Das Fazit: „Wir haben uns selbst um ein besseres Ergebnis gebracht“, sagte Trainer Schmidbauer. „Wir müssen die banalen Fehler abstellen.“