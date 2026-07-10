Freising demontiert Aschheim – trainerlose Vorstädter verlieren knapp

SC Eintracht Freising feiert Kantersieg über Aschheim. – Foto: Valentin Hack

Die trainerlose SpVgg Unterhaching verliert knapp gegen den SSV Jahn Regensburg, Freising deklassiert Aschheim - die oberbayerischen Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Die gestrigen Testspiele in der Übersicht:

Die SpVgg Unterhaching hat ihr Testspiel gegen den Drittligisten Jahn Regensburg knapp mit 0:2 verloren. Das derzeit noch trainerlose Team aus der Vorstadt wurde an der Sportschule Oberhaching von U17-Coach Janek Frensch betreut. Nach 20 Minuten gingen aber die Gäste in Führung. Adrian Fein verwandelte einen Strafstoß souverän. Das 0:2 fiel in der 61. Spielminute durch Lucas Hermes.

Der Kirchheimer SC gewann sein Testspiel gegen den TSV Zorneding mit 4:2. Bereits nach 12 Minuten erzielte Roman Prokoph das 1:0. Fünf Minuten später gelang dem Bezirksligisten jedoch der Ausgleich. Kerim Özdemir stellte mit seinem Treffer vor der Pause (44.) aber den Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit machte sich dann der Klassenunterschied zunehmend bemerkbar. Roman Prokoph schnürte mit seinen Treffern in der 57. und 87. Minute einen Hattrick und erhöhte zwischenzeitlich auf 4:1. Nur wenige Sekunden später verkürzte Jannik Ast ebenfalls in der 87. Minute auf den 2:4-Endstand.

Der FC Töging konnte sich nicht gegen den Kreisligisten TuS Engelsberg durchsetzen. Die Partie endete mit einem 1:1. Die Gäste lagen zunächst in Führung. Sven Illguth war der Torschütze in der 13. Minute. Julian Scherer glich dann für den Bezirksligisten auf 1:1 (31.) aus.

Der FC Ingolstadt hat sein Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten mit 2:0 gewonnen. Yannik Deichmann bescherte den Schanzern nach zwölf Minuten die Führung. Mehr Treffer fielen in der ersten Hälfte nicht. In der 66. Minute sorgte Joseph Ganda mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

Der TSV Gaimersheim hat sein Testspiel gegen den Kreisklassisten Puttenhausen souverän mit 8:0 gewonnen. Erion Dervisi schnürte mit Treffern in der 16., 75. und 81. Minute einen Hattrick. Tim Kriegl war ebenfalls mehrfach erfolgreich und erzielte in der 51. sowie 78. Minute einen Doppelpack.

Türkgücü München hat auch sein nächstes Testspiel erfolgreich gestaltet. Gegen den Bayernligisten aus Heimstetten setzte sich der Absteiger mit 2:0 durch. Torschützen waren die Neuzugänge Mohamad Awata (3.) und Mohamad Bekaj (83.).