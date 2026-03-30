Freising bleibt in der Fremde eine Macht – und siegt auch in Garching

Luca Stubenvoll vom SE Freising – Foto: Michalek

„Natürlich braucht sich bei einem Unentschieden auch keiner beschweren“, fasste Freisings Trainer Mijo Stijepic hinterher die 90 Minuten zusammen. Man nehme den Sieg in Garching aber gerne mit. Alles in allem wollte der Übungsleiter nicht von einem glücklichen Dreier sprechen. „Wir haben am Ende eine der wenigen Chancen gut genutzt.“

Die Fußballer des SE Freising bleiben in dieser Saison auswärts eine Macht. Am Sonntag entführten die Lerchenfelder mit einem knappen 1:0 (0:0) drei Zähler beim VfR Garching . Damit zählen sie aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga.

Zuvor sahen die 120 Zuschauer im Garchinger Stadion eine ziemlich offene Partie. Beide Teams präsentierten zwar keinen hochklassigen Fußball, wollten die Begegnung aber unbedingt für sich entscheiden. Zwar bestimmte ein hohes Tempo das Geschehen, wirklich nennenswerte Großchancen waren jedoch nicht zu notieren. Vieles deutete schon im ersten Durchgang darauf hin, dass der erste Treffer das Match wohl entscheiden wird.

Die Hausherren blieben dabei vor allem bei Standardsituationen gefährlich: So knallte eine Ecke von Thomas Niggl direkt an den Querbalken. Doch auch der SE Freising blieb dran. Der letzte entscheidende Pass gelang den Domstädtern in den Offensivaktionen allerdings ebenso wenig.

Nach knapp einer Stunde spielten es die Gäste dann aber einmal sauber zu Ende. Und prompt wurden sie belohnt: Bastian Lomp hatte einen gut getimten Pass in den rechten Halbraum gespielt, wo Florian Huber das Leder clever mitnahm und schließlich mit einem gefühlvollen Lupfer über VfR-Torsteher Korbinian Dietrich traf (56.).

Zwar hatte Garching auch in der Folge mehr Spielanteile, jedoch blieben die Gäste offensiv aktiv. Eine echte Großchance wollte allerdings auf beiden Seiten nicht mehr herausspringen. So blieb es beim Freisinger 1:0-Sieg, das fünfte Spiel unter Neu-Trainer Mijo Stijepic ohne Niederlage. Damit verließen die Lerchenfelder die Region nahe der Relegationsplätze und kletterten auf Rang sieben. Außerdem haben sie im Vergleich zur unmittelbaren Konkurrenz ein Spiel Rückstand.