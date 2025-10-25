 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Sah ein starkes Spiel seiner Mannschaft, die am Ende nicht belohnt wurde: Freisings Trainer Heiko Baumgärtner.
Sah ein starkes Spiel seiner Mannschaft, die am Ende nicht belohnt wurde: Freisings Trainer Heiko Baumgärtner. – Foto: Valentin Hack

🗣: Freising belohnt sich nicht in Dachau – Träsch hadert mit Pleite

Die Reaktionen zum 15. Spieltag der Bezirksliga Süd

Der SE Freising trotzt den Personalsorgen, belohnt sich aber nicht für eine starke Leistung gegen den Spitzenreiter ASV Dachau. Gerolfing zeigt dagegen laut Christian Träsch keine gute Leistung. Die ersten Stimmen zum 15. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Christian Träsch vermisst Mut und Selbstbewusstsein bei Gerolfing gegen Moosinning

Gestern, 20:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
0
3
Abpfiff

Christian Träsch, Spieler beim FC Gerolfing: »In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden, waren in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät und sind zu viel hinterhergelaufen. Mit dem Ball war es zu wenig, kein Mut, kein Selbstvertrauen.

Die zweite Halbzeit war besser, aber immer noch weit von dem entfernt, was wir können.
Das war ein verdienter Sieg für Moosinning

Freising macht Riesenspiel in Dachau – vermisst aber Schmuckermeier und Steindorf

Gestern, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
1
2
Abpfiff

Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: »Erstmal ein Kompliment an meine Jungs, gerade in unserer aktuellen Personalsituation. Im Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel hatten wir nur zwölf gesunde Spieler zur Verfügung. Dennoch haben wir gegen den Tabellenführer ein Riesenspiel abgeliefert und bis zum Schluss Paroli geboten. Auch nach dem 0:2-Rückstand gegen Dachau in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und uns zurück in die Partie gekämpft. Wir hatten zahlreiche Torchancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Die Effektivität war der einzige Bereich, in dem Dachau uns überlegen war: Aus drei Chancen in 90 Minuten haben sie zwei Tore gemacht, in der ersten Halbzeit sogar aus zwei Chancen zwei Treffer. Uns ist es einfach nicht gelungen, den Ball über die Linie zu bringen – mal war es der gegnerische Torwart, mal eigenes Unvermögen oder einfach Pech.

Kurz vor der Halbzeit haben wir immerhin noch das 2:1 erzielt und den Schwung mit in die zweite Hälfte genommen. Auch da war das Spiel fast nur auf ein Tor, Dachau hat verteidigt und hatte noch eine Kontermöglichkeit, aber wir haben es leider nicht geschafft, den verdienten Punkt mitzunehmen. Wenn du aus drei Chancen zwei Tore machst und mit Glück und Cleverness das Spiel ziehst, stehst du eben auch zurecht ganz oben. Uns fehlt aktuell einfach ein Stück weit die Qualität, wenn mit Schmuckermeier und Steindorf über 20 Scorer-Punkte nicht zur Verfügung stehen, wird das irgendwann zur Qualitätsfrage. Trotzdem haben die Jungs alles rausgehauen – ein Punkt wäre verdient gewesen, den haben wir leider nicht geholt. Jetzt müssen wir in den letzten Wochen noch enger zusammenrücken, nicht nur gut Fußball spielen und kämpfen, sondern uns auch endlich mal wieder mit Punkten belohnen. In diesem Sinne, schönes Wochenende!«

Die weiteren Duelle des 15. Spieltags der Bezirksliga Nord:

Morgen, 15:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
15:00

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
12:30

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
1
Abpfiff

