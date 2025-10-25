🗣: Freising belohnt sich nicht in Dachau – Träsch hadert mit Pleite

Heiko Baumgärtner, Trainer des SE Freising: »Erstmal ein Kompliment an meine Jungs, gerade in unserer aktuellen Personalsituation. Im Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel hatten wir nur zwölf gesunde Spieler zur Verfügung. Dennoch haben wir gegen den Tabellenführer ein Riesenspiel abgeliefert und bis zum Schluss Paroli geboten. Auch nach dem 0:2-Rückstand gegen Dachau in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und uns zurück in die Partie gekämpft. Wir hatten zahlreiche Torchancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Die Effektivität war der einzige Bereich, in dem Dachau uns überlegen war: Aus drei Chancen in 90 Minuten haben sie zwei Tore gemacht, in der ersten Halbzeit sogar aus zwei Chancen zwei Treffer. Uns ist es einfach nicht gelungen, den Ball über die Linie zu bringen – mal war es der gegnerische Torwart, mal eigenes Unvermögen oder einfach Pech.

Kurz vor der Halbzeit haben wir immerhin noch das 2:1 erzielt und den Schwung mit in die zweite Hälfte genommen. Auch da war das Spiel fast nur auf ein Tor, Dachau hat verteidigt und hatte noch eine Kontermöglichkeit, aber wir haben es leider nicht geschafft, den verdienten Punkt mitzunehmen. Wenn du aus drei Chancen zwei Tore machst und mit Glück und Cleverness das Spiel ziehst, stehst du eben auch zurecht ganz oben. Uns fehlt aktuell einfach ein Stück weit die Qualität, wenn mit Schmuckermeier und Steindorf über 20 Scorer-Punkte nicht zur Verfügung stehen, wird das irgendwann zur Qualitätsfrage. Trotzdem haben die Jungs alles rausgehauen – ein Punkt wäre verdient gewesen, den haben wir leider nicht geholt. Jetzt müssen wir in den letzten Wochen noch enger zusammenrücken, nicht nur gut Fußball spielen und kämpfen, sondern uns auch endlich mal wieder mit Punkten belohnen. In diesem Sinne, schönes Wochenende!«

Die weiteren Duelle des 15. Spieltags der Bezirksliga Nord:

