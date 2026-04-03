Freisen wahrt den Vorsprung

Für die SG Lebach-Landsweiler, Gastgeber der Donnerstagabend-Partie gegen den Tabellenführer FC Freisen, ist die Runde bei sieben Punkten Rückstand auf Rang Zwei acht Spieltage vor Schluss so gut wie gelaufen. Die Theelstädter hätten schon gegen den Titelanwärter aus dem Nordost-Saarland einen Lauf starten müssen, um noch ganz oben anklopfen zu können. Das gelang mit dem torlosen Remis gegen den FCF, der somit in der Tabelle seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten wahrte, nicht ganz. Neuer Zweiter ist der VfL Primstal, der nach den Winter-Verstärkungen aus höheren Ligen ganz vorne anklopft und nun auch die SG Nohfelden-Wolfersweiler mit 5:0 (3:0) bezwang. Freisen verpasste es im Stadion an der Dillinger Str., seine Drangphase mit zwei Groß-Chancen in der Mitte des zweiten Durchgangs in Tore umzumünzen. Am Ende hatten aber auch die Platzherren Möglichkeiten, die Punkte zu behalten, so dass beide Seiten mit dem torlosen Remis leben konnten.

Faruk Kremic, der Trainer der Gastgeber, meinte nach dem Spiel: "Wir sind erst mal froh, kein Gegentor bekommen zu haben, das ist bei unseren Personalproblemen in der Abwehr nicht selbstverständlich. Es war das dritte Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Wenn wir komplett sind in der Verteidigung sind wir auch nach vorne wesentlich stärker. Die Jungs, die jetzt hinten spielen, machen das gut, man kann da zufrieden sein. Es geht nicht so sehr darum, dass wir noch weiter nach vorne kommen, da ist schon ein großer Abstand. Wir wollen uns wie heute gegen den Spitzenreiter gut präsentieren, das war heute der Fall. Die Langzeitverletzten werden länger ausfallen und uns auch im nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehen. Wir sind zufrieden, es war offen und jeder hatte seine Chancen".