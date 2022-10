Freihung siegt in Schlicht II

Mühevoller Sieg des FC Freihung in Schlicht II

Durch mehrere verletzungsbedingte Ausfälle tat sich der Spitzenreiter schwer bei der Zweitvertretung des FC Schlicht. In den Anfangsminuten versuchten die Gäste sofort, das Spiel auf ihre Seite zu bringen. In der 8. Minute setzte sich Kaiser Michael gut über die linke Seite durch. Dieser legte quer auf den in der Mitte freistehenden Schlosser Alex, der aus 20 Meter durch einen abgefälschten Schuss zur 0:1 Führung einschoss.

Die Hausherren ließen sich aber nicht beeindrucken, und kamen in der 12. Minute durch einen schnell vorgetragenen Konter über die rechte Seite zum schnellen Ausgleich.

Fortan bestimmte der FCF das Geschehen, aber die gut sortierte und kämpferische Abwehr der Schlichter ließ bis zum Pausenpfiff kein weiteres Tor zu.