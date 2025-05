Freihung - Pressath

Im letzten Spiel für den FC Freihung in der KK West ging es nach Pressath. Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, wollte sich der FCF ordnungsgemäß aus der Liga verabschieden. Mit weiterhin vollem Einsatz ging man die Partie an, und bereits in der 2. Minute konnte Klier Julian zum 0:1 einschieben. Die Gäste spielten weiterhin mutig nach vorne, und in der 19. Minute bekam man einen Foulelfmeter, der aber leider nicht verwandelt werden konnte. Und wie es halt in der ganzen Saison so war, werden Fehler bestraft. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit konnte Pressath zum 2:1 die Partie drehen. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff konnte der FCF wieder zum 2:2 ausgleichen. Mit Engagement auf beiden Seiten verlief die Partie weiter. Durch einen Konter gelang es den Hausherren zum 3:2 den Siegtreffer markieren, was gleichzeitig der Endstand war.

FAZIT: Pressath kann mit einem Mittelfeldplatz die Saison beenden, Freihung muss nach 2 Jahren Kreisklasse die Liga wieder Richtung A-Klasse verlassen. Resümee: Der FC Freihung konnte gegen viele Mannschaften im vorderen Drittel Paroli bieten, es hat aber in der Summe dann an den entscheidenen Impulsen gefehlt. Auch konnte man namhafte Abgänge in den letzten 2 Jahren aufgrund Vereinswechsel oder Karriereenden nicht ausgleichen. Nichtsdestotrotz kann man stolz sein, die Truppe hat in schwierigsten Zeiten Moral und Kampfgeist bis zum letzten Spiel gezeigt, spielt man wie mit einigen Teams in der Liga doch ausschließlich mit einheimischen Spielern.