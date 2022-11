Freihung gewinnt in Illschwang

Freihung holt Punkte in Illschwang

In einem kämpferischen Spiel holte sich der Tabellenführer einen wichtigen Sieg in der letzten Auswärtspartie des Jahres. Von Anfang an war die Begegnung von Kampf geprägt. Freihung konnte jedoch in der7. Minute bereits in Führung gehen, als Spieß Dominik im Mittelfeld den Ball kontrollierte und Coach Walzl Patrick über die linke Seite auf die Reise schickte, der den Außenverteidiger überlief und zur 0:1 Führung einschob.

Auf Seiten der Hausherren gab es in der ersten Hälfte keine nennenswerten Chancen, es gab etliche Fouls, die aber meist nicht geahndet wurden. Quasi mit dem Pausenpfiff verwandelte Rudlof Dominik eine Freistoßgelegenheit aus 25 m mit einem strammen Schuss zur 0:2 Führung.

Nach Wiederanpfiff bemühten sich die Illschwanger um Torgelegenheiten, aber die wieder mal starke Freihunger Defensive ließ nahezu nichts gefährliches zu.

In der 84. Minute setzten sich die Gäste mit Spieß Dominik über die linke Seite Richtung Strafraum durch, der legte ganz uneigennützig im Dienste des FC quer, wo Sturmkollege „Rudl“ goldrichtig stand und aus kurzer Distanz nur noch einnetzen brauchte.