Freihung gewinnt bei Germania II

Einen verdienten Sieg holte sich der Herbstmeister FC Freihung auswärts bei den „Germanen“. Von Anfang an wollten die Gäste die Niederlage vom Freitag wieder gutmachen. In der 8. Minute setzte sich Spieß Dominik stark über den linken 16er durch, der dann zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bauer Michael zum 0:1.

Weiterhin blieb der FCF am Drücker. In Minute 20 brachte Bauer Michael eine Ecke mustergültig in den Strafraum, wo Spieß Dominik aus kurzer Distanz zum 0:2 einköpfte.

Kurz vor Pausenpfiff erhöhten die Gäste dann auf 0:3. Aus dem Mittelfeld wurde der Ball schnell in die Spitze gespielt, wo wieder Bauer Michael nach einem Doppelpass auf Spieß Dominik querlegte, der nach einer Drehung ins halbrechte Eck abschloss.