Freihung entführt die Punkte aus Neukirchen!

Durch einen Sieg beim 1.FC Neukirchen II kletterte der FC Freihung vorerst auf den 5. Tabellenplatz. Die Gäste konnten bereits in den Anfangsminuten durch Kohl Noah nach einem Abstauber aus kurzer Distanz unter die Latte mit 0:1 in Führung gehen. Die Heimelf jedoch spielte gut mit, und kam mit gutem Spielaufbau immer wieder gefährlich in den 16er des FC. In der 32. Minute wurde Schlosser Alex in einem Laufduell im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rhys erfahrungsgemäß sicher zur 0:2 Führung. Aber auch nach dem zweiten Treffer war Freihung immer mehr als gut beschäftigt, die Angriffe der Neukirchener abzuwehren. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff verflachte das Spiel etwas, die meisten Szenen spielten sich in den Mittelfeldregionen ab. Torchancen gab es meist nur durch Konter oder Einzelaktionen, wobei Freihung durch den dritten Treffer den Sack hätte zu machen können. Gegen Schluss warf der 1.FCN nochmal alles nach vorne, der FCF jedoch zog sich etwas zurück und verteidigte mit einer etwas defensiveren Ausrichtung den verdienten "3er" und schob sich in der Tabellle etwas in die vorderen Regionen hinein.