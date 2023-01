Freigetränke für alle - Finale kurz vor Mitternacht Beim Beuthlhauser-Hallencup des FC Salzweg ist am Donnerstagabend einiges geboten

Für den Gewinner gibt es zudem 100 Liter Bier und auch alle anderen Spieler, Funktionäre und Zuschauer dürfen reichlich Durst mitbringen. Die Firma Obdapp zahlt den ganzen Abend über alle Getränke. "Das ist natürlich eine Riesengeschichte. Unser expliziter Dank geht an Stefan Maier, der diese tolle Aktion ermöglicht", frohlockt Salzwegs Sportlicher Leiter Michell Stark.





Sehen lassen kann sich durchaus auch das Teilnehmerfeld, denn neben der Hausherren-Truppe gehen mit der DJK Vornbach, dem TSV Grafenau und dem SV Grainet insgesamt vier Bezirksligisten an den Start. Stark einzuschätzen ist auch Kreisligist FC Tiefenbach DJK, Kreisklassen-Primus SV Habischried sowie die Hallenspezialisten des SV Bischofsmais, die zuletzt beim niederbayernTV-Cup in Vilshofen hervorragender Zweiter wurden. Auch die Freizeit-Truppe der "Lockis Taxi Guests", in der meist einige höherklassig erprobte Akteure mitkicken, muss man auf der Rechnung haben.





Gefragt sein wird Durchhaltevermögen, denn es geht bereits um 17:15 Uhr los. Nach der Gruppenphase wird um 22 Uhr das erste Viertelfinalspiel angepfiffen. Sollte alles nach Plan laufen - mögliche Verlängerungen, Siebenmeterschießen nicht eingerechnet - steigt um 23:30 Uhr das Finale. Es ist also gut möglich, dass in der schönen Salzweger Mehrzweckhalle nach Mitternacht noch das runde Leder rollt....







Vorrunden-Einteilung:

Gruppe A: SG Schalding III / Hacklberg, FC Salzweg I, JFG Donauwald U19, SV Grainet, FC Bürgerholz Regen

Gruppe B: Lockis Taxi Guests, FC Salzweg, FC Tiefenbach DJK, SV Bischofsmais, DJK-SV Dorfbach

Gruppe C: FC Windorf, FC Salzweg III, DJK Vornbach, TSV Grafenau, SV Habischried