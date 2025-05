Freigespielt

Die erste Möglichkeit im Match war ein Freistoß von Dominik Lorenz aus 20 Metern halblinker Position. Das Leder flog hauchzart drüber. Die zweite Torannährung war dann drin. Technisch anspruchsvoll legte Bastian Leipold das Leder am Keeper der Gäste vorbei und netzte ein. Aber eine Initialzündung für den weiteren Spielverlauf war dies nicht. Steianch machte zwar gegen defensive Gäste das Spiel, aber auf dem Platz war wenig los. Kein Feuer, keine Leidenschaft, keine Zweikämpfe, irgendwie wollte keiner den Ball! Die Gäste hatte in der 18. Minute sogar die Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Freistoß und dem Kopfball von Tim Nürnberger kratzte Torwart Paul Eichhorn-Nelson das Leder gerade noch zur Ecke. Nach dem verheißungsvollen Start war es bis zur Pause eine schwache Begegnung.

Auch der zweite Durchgang begann mit einer Freistoßchance von Dominik Lorenz. Den Richtung Dreiangel fliegenden Ball konnte Rene Scheffler per Faustabwehr klären. Auf der anderen Seite verhinderte erneut Torwart Eichhorn-Nelson beim Versuch von Nick Anschütz den Ausgleich. Ein Doppelwechsel brachte dann die Wende. Mit Philipp Heinz (zwei Treffer / eine Vorlage) und Max Möller (eine Bude / eine Vorlage) wurde der Heimsieg eingewechselt. Philipp „Kaffee“ Heinz war gerade mal 52 Sekunden auf dem Platz, als er nach der Eingabe von Andre Gottschalk das Leder mit seiner ersten Ballberührung ins Netz abtropfen ließ.

Die Gäste brachten unmittelbar danach mit Mark Hoffmann für den diesmaligen Käpten Martin Spiegler - er musste verletzt runter - eine zweite Spitze. Und sie schwächten sich danach durch die Ampelkarte gegen Jannik Neetz selbst. Diese Überzahl konnten die Platzhirsche dieses Mal ausnutzen. Im letzten Heimspiel gegen Bad Salzungen - hier sogar nur noch gegen neun Gästespieler – sah dies noch ganz anders aus. Aber gegen zehn Gästespieler klappte es am Samstag deutlich besser. Steinach nutze den freien Raum, kombinierte sich gut durch und erarbeitete sich auch Möglichkeiten. Einwechsler Max Möller nach Heinz-Anspiel in den freien Raum, Lorenz Scheler per Kopfball nach Vorarbeit von Max Möller und erneut Philipp Heinz – der sogar noch freistehend wenig später einen Riesen vergab - schraubten das Ergebnis auf 5:0.

STIMME ZUM SPIEL

Trainer René Queck (Steinach): Es waren heute wieder zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Wir gehen zwar mit 1:0 in die Pause, aber da fehlte doch noch einiges. Da war kein Biss, da war kein Zug Richtung Tor. Dies war nicht so gut und eher ein lausiger Sommerkick. In der zweiten Halbzeit haben wir auch schon vor der gelbroten Karte mehr Schwung rein bekommen. Dafür sorgten auch die Einwechsler und die Umstellungen auf dem Feld. Wir waren in den Zweikämpfen präsent und haben auch die Laufduelle gewonnen. Da waren wir klar besser und haben am Ende auch mit 5:0 (Minimum) gewonnen.