Einmal mehr trifft RWO auf RWE im Pokal. – Foto: Arno Wirths
Freier Vorverkauf für Niederrheinpokal-Derby verschiebt sich
In knapp über einer Woche können die ersten Tickets für das Pokalderby zwischen RW Oberhausen und Rot-Weiss Essen erstanden werden.
Der freie Vorverkauf für das Niederrheinpokal-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen wird nicht wie ursprünglich geplant am Montag starten. Dieser ist nun für Donnerstag, 18. September, 12 Uhr, geplant.
Die Verschiebung ist notwendig, da im Vorfeld noch einige organisatorische Abstimmungen vorgenommen werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf des Ticketverkaufs sicherzustellen. Mit dieser Maßnahme möchte der Verein gewährleisten, dass sowohl die technischen als auch die logistischen Rahmenbedingungen bestmöglich vorbereitet sind. Mitglieder und Dauerkarteninhaber können sich in der aktuell laufenden zweiten Vorverkaufsphase weiterhin ihr Ticket für die Partie online sichern.