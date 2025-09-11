Einmal mehr trifft RWO auf RWE im Pokal. – Foto: Arno Wirths

Freier Vorverkauf für Niederrheinpokal-Derby verschiebt sich In knapp über einer Woche können die ersten Tickets für das Pokalderby zwischen RW Oberhausen und Rot-Weiss Essen erstanden werden.

Der freie Vorverkauf für das Niederrheinpokal-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen wird nicht wie ursprünglich geplant am Montag starten. Dieser ist nun für Donnerstag, 18. September, 12 Uhr, geplant.



