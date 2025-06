– Foto: Nückel/Steinmann

"Freier-Turner-Style": FT Braunschweig gelingt perfekter Abschluss 3:2 in Göttingen – Emotionaler Abschied für Trainer Willi Ver gelingt Verlinkte Inhalte Landesliga Braunschw. FT Braunschw Göttingen 05

Mit einem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg beim 1. SC Göttingen 05 hat sich FT Braunschweig am letzten Spieltag der Saison nicht nur den vierten Tabellenplatz gesichert, sondern auch Trainer Willi Ver einen emotionalen Abschied bereitet. Co-Trainer Gian Luca Renner sprach nach der Partie von einem „maximal schönen und maximal erfolgreichen Saisonabschluss“.

Die Freien Turner zeigten über weite Strecken eine dominante Vorstellung und gingen verdient als Sieger vom Platz. „Wir haben uns heute im letzten Saisonspiel nochmal von unserer besten Seite präsentiert“, so Renner. In der Anfangsphase kontrollierte Braunschweig Ball und Gegner, blieb im letzten Drittel aber zunächst zu unpräzise. „Wir hatten viele Ballbesitzphasen, haben uns gut in den Räumen bewegt, waren aber im Abschluss zu unsauber“, analysierte der Co-Trainer. Gestern, 12:30 Uhr 1. SC Göttingen 05 Göttingen 05 FT Braunschweig FT Braunschw 2 3 Abpfiff

Göttingen ging in der 34. Minute durch Ali Ismail in Führung – begünstigt durch einen Fehler im Braunschweiger Spielaufbau. „Göttingen hat an der Mittellinie gewartet und dann einen Umschaltmoment genutzt“, sagte Renner. Doch FT reagierte noch vor der Pause: Florian Reinke glich nach einem sehenswerten Angriff über rechts mit einem platzierten Linksschuss aus 20 Metern zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Eine Notbremse an Reinke führte zur Roten Karte gegen Göttingen, und nur wenig später brachte Alex-Alexander Hildebrandt FT in Führung. „Ein starkes Tor mit seinem linken Fuß in die lange Ecke“, lobte Renner.